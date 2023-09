Moto GP: Numa corrida marcada pelo grave acidente de Bagnaia, Miguel Oliveira é 5.º no triunfo de Espargaró

Miguel Oliveira conseguiu, no Grande Prémio da Catalunha, o seu segundo melhor resultado da atual temporada. O português da Aprillia foi 5.º, registo só superado pelo 4.º posto conseguido em Silverstone.

A 11.ª corrida da temporada foi vencida por Aleix Espargaró, da Aprillia, com um pódio totalmente espanhol: Maverick Viñales (Aprilia) foi segundo, a 0,690 segundos, e o compatriota Jorge Martin (Ducati) foi terceiro, a 2,994.

No entanto, a prova ficaria marcada, logo na primeira volta, por um grave acidente com o atual campeão do mundo. Francesco Bagnaia, que até conseguiu manter a liderança na primeira volta, caiu pouco depois. Brad Binder, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar o choque e acabou por passar com a mota por cima das pernas de Bagnaia.

Bagnaia foi transportado de imediato para o hospital. A Ducati já informou que o piloto está consciente e que a lesão não é tão grave como se poderia esperar.

Após ganhar a corrida, Aleix Espargaró dedica vitória ao italiano. Bagnaia mantém a liderança do Mundial, com 260 pontos, mais 50 do que Jorge Martin, que é segundo.