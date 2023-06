Nem para a frente, nem para trás: Miguel Oliveira parte e chega em 16.º na corrida de sprint do GP Alemanha, Martín voou para a vitória

Ainda a sentir algumas dores no ombro esquerdo, lesionado após queda no Grande Prémio de Espanha em finais de abril, Miguel Oliveira foi 16.º na corrida sprint do GP Alemanha, o mesmo lugar de onde partiu.

O piloto da RNF Aprilia teve problemas no arranque, onde baixou para 19.º, recuperando depois lugares, mas sem nunca conseguir fugir da segunda metade do pelotão.

Na prova mais curta em Sachsenring, no estado da Saxónia, a vitória foi para o espanhol Jorge Martín, da Pramac-Ducati. Depois de uma luta intensa nas primeiras voltas entre Francesco Bagnaia (Ducati), Jack Miller (KTM) e o madrileno, em que todos andaram pela liderança, Martín passou de 3.º para 1.º numa audaz dupla ultrapassagem na curva 12, quando faltavam precisamente 12 voltas para o final.

Vendo-se na frente Martín fugiu dos adversários, mantendo-os até ao fim a uma distância confortável. O líder do Mundial, Bagnaia, foi 2.º, e o australiano Miller 3.º. Com este triunfo na corrida sprint, o segundo da temporada para Martín, após vitória em LeMans, no GP França, o jovem de 25 anos subiu ao 2.º lugar do Mundial de pilotos.

A corrida principal disputa-se no domingo, com arranque às 13h de Portugal continental.