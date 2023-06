Ainda esteve em dúvida, mas Miguel Oliveira vai mesmo regressar à competição no GP Itália

O piloto português Miguel Oliveira regressa à competição no Grande Prémio de Itália de MotoGP, sexta prova do Mundial de velocidade, que se disputa no fim de semana, anunciou esta terça-feira a equipa RNF Aprilia.

“Este muito esperado evento marca o regresso tanto de Miguel Oliveira como [do espanhol] Raúl Fernández”, informou a equipa, em comunicado, dando conta da recuperação dos dois pilotos das lesões sofridas.

Já o piloto português natural de Almada mostra-se “mesmo ansioso por ir para Mugello”, depois de ter falhado o GP de França na sequência de uma queda sofrida na quarta ronda, em Espanha, provocada pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha) e que lhe causou uma fratura no ombro esquerdo.

“A maior incógnita é saber como vou estar fisicamente e como vou ser capaz de pilotar uma mota de MotoGP numa pista difícil como esta”, sublinhou Oliveira.

O piloto luso admitiu que “nos últimos dias” sentiu “uma melhoria” na fratura sofrida no ombro, que espera ser “suficiente” para lhe permitir “chegar e ser competitivo”.

“Esse é o principal objetivo”, sublinha Miguel Oliveira, citado pelo comunicado da equipa.

Há uma semana, em declarações ao site do MotoGP, Miguel Oliveira tinha deixado em dúvida o regresso na etapa italiana do Mundial, confessando ter-se sentido ainda “desconfortável” após fazer algumas voltar num evento para fãs.

Das cinco corridas já disputadas esta temporada, o piloto português viu-se forçado a falhar duas (Argentina e França), por lesão, na sequência de quedas provocadas por adversários.

A primeira aconteceu logo na prova de abertura, em Portimão, depois de ser abalroado pelo espanhol Marc Márquez (Honda).

Oliveira esteve ausente do GP da Argentina devido a uma lesão nos tendões da coxa direita.

Regressou em Austin (Estados Unidos) para ser novamente abalroado em Barcelona (Espanha), por Quartararo, falhando a corrida seguinte, em Le Mans.

“Sei que preciso de ter mais experiência com a mota e necessito de mais corridas, mas, nesta altura, a prioridade é regressar forte e a 100%. Vou para Mugello com isso em mente e espero que possamos ter um bom fim de semana. Estou ansioso por reencontrar toda a equipa”, concluiu Miguel Oliveira.

Com cinco provas já disputadas, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) lidera o campeonato, com 94 pontos, mais um do que o compatriota Marco Bezzecchi (Ducati), que é segundo. Oliveira é 17.º, com 21.