A queda em Portimão fraturou oito costelas a Pol Espargaró e fez o espanhol perder oito quilos

O piloto espanhol Pol Espargaró (GasGas) já perdeu oito quilos depois da grave queda nos treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, prova inaugural do Mundial de motociclismo de velocidade, que lhe provocou oito fraturas.

Pol Espargaró caiu na segunda sessão dos treinos livres em Portimão disputado no final de março e sofreu fraturas um total de oito fraturas, entre elas no maxilar, numa vértebra e nas costelas, para além de vários nervos e músculos que foram afetados, com o piloto a fazer agora um ponto de situação em relação ao seu estado clínico.

“Perdi muito peso, quase oito ou nove quilos, por ter o maxilar completamente fechado. Agora já tenho mobilidade e abertura nos músculos e já consigo comer normalmente. Foi uma fratura em dois sítios”, disse o piloto num vídeo divulgado nas redes sociais.

Espargaró revelou ainda que tem o desejo de voltar a competir o mais rápidamente possível, mas que é necessária cautela para voltar em pleno.

“Sofri oito fraturas no corpo. Devido à fratura na vértebra estão a verificar tudo, uso uma cinta todos os dias, mas, a pouco e pouco, estou a voltar ao normal e a começar a treinar, o que é uma boa notícia”, referiu o piloto, que deixou mensagens de agradecimento pela preocupação com o seu estado de saúde.

O piloto espanhol ainda não disputou nenhuma prova esta temporada e não apontou data para o regresso ao Mundial de MotoGP.