Miguel Oliveira foi abalroado por Quartararo e abandonou GP Espanha (veja aqui o vídeo e as imagens)

A temporada 2023 continua a ser infeliz para Miguel Oliveira. Depois do incidente com Marc Márquez, em que o espanhol provocou um acidente com o português em Portimão, Oliveira voltou a abandonar um Grande Prémio, desta feita em Espanha.

Logo na curva 2 depois do arranque em Jerez, Fabio Quartararo abalroou Miguel Oliveira. O português da RNF Aprilia caiu e teve de ser retirado da pista de maca.

Paulo Oliveira, pai do piloto de Alamada, acompanhou o filho rumo ao centro médico do circuito. Sem surpresa, Oliveira foi dado como inapto para participar no reatar da corrida. Fabio Quartararo foi considerado apto para o Grande Prémio, mas penalizado com uma volta longa.

Os responsáveis do Moto GP já informaram sobre o estado físico de Oliveira: o piloto deslocou o úmero do ombro esquerdo, que já foi colocado no sítio. O português está “a receber oxigénio e ligeiramente sedado”. Irão realizar-se mais exames.

Notícia atualizada às 14h53 com informação sobre estado físico de Miguel Oliveira