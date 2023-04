Recuperado do acidente, Miguel Oliveira teve “uma pequena vitória” no MotoGP: 5.º lugar no GP das Américas

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) mostrou-se “satisfeito” por ter “reiniciado a época” com um quinto lugar no Grande Prémio das Américas de MotoGP, no regresso à competição após lesão, este domingo.

Partindo do 15.º lugar da grelha, o piloto luso já era oitavo no final da primeira volta, vindo a terminar na quinta posição.

“A corrida teve muitas incidências devido às quedas e ao vento. Sabíamos desde o ‘warm up’ [sessão de aquecimento em que foi o terceiro mais rápido] que as condições hoje iam ser mais duras”, explicou Oliveira, admitindo que foi “um desafio não cair nas primeiras duas voltas”.

A partir daí, o português encontrou um “ritmo confortável”, agradecendo à equipa ter-lhe dado “uma mota rápida e com bom desempenho”.

“É uma pequena vitória para nós terminar em quinto numa pista que não me é muito favorável. Por outro lado, foi a primeira corrida com a Aprilia em que pude terminar. Por isso, estou feliz por a minha temporada recomeçar desta forma”, disse, após ter estado ausente do GP da Argentina, a prova anterior, devido à lesão provocada pelo embate de Marc Márquez (Honda) durante o GP de Portugal, prova de abertura da temporada.

Com o quinto lugar de hoje, Miguel Oliveira ascendeu ao 14.º lugar do campeonato, com 16 pontos.