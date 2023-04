Na corrida do regresso ao MotoGP, um oitavo lugar para Miguel Oliveira

Recuperado das lesões em “alguns tendões da região do quadril”, como descreveu, por várias vezes, entre o que se viu em Portimão e o retorno às aceleradelas de pulso, Miguel Oliveira foi o 8.º mais rápido do Grande Prémio das Américas, na noite deste sábado, mesmo resultado que teve na corrida ao sprint no circuito de Austin, no Texas.

Nos EUA, onde se realizou a terceira prova da época do MotoGP, o português voltou a sentar-se na sua Aprilia, acabando a pouco mais de 10 segundos de Francesco Bagnaia, o italiano que venceu a tirada: à frente de Alex Rins e de Jorge Martín, espanhóis que compuseram o resto do pódio.

A categoria-rainha do motociclismo regressará ao alcatrão daqui por duas semanas com o GP de Espanha, agendado para 30 de abril, em Jerez de la Frontera.