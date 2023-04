Miguel Oliveira tem “boas sensações” e está perto de voltar às pistas. Só falta passar num teste médico

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) vai regressar à competição no próximo fim de semana, no Grande Prémio das Américas de MotoGP, terceira ronda do Mundial de Velocidade, que se disputa em Austin, nos Estados Unidos, adiantou, esta segunda-feira, a equipa RNF.

No entanto, o piloto português, que sofreu uma lesão de impacto em vários tendões da perna direita durante o GP de Portugal, a 26 de março, após ser abalroado pelo espanhol Marc Márquez (Honda), terá, ainda, de passar o exame médico da organização do campeonato.

“Miguel Oliveira, que sofreu uma infeliz lesão na ronda caseira há menos de três semanas, está pronto para regressar esta semana e viajar para os EUA. Contudo, precisa de passar o teste médico na quinta-feira e ser declarado apto para a corrida”, adiantou a equipa do piloto português, em comunicado.

A RNF Aprilia frisa, ainda, que Oliveira “tem boas sensações no que respeita à sua recuperação”. Já o piloto português, de 28 anos, diz-se “obviamente entusiasmado” com a viagem para os EUA.

“Foi uma pena ter falhado o GP da Argentina [segunda prova do campeonato], mas estou ansioso por voltar a trabalhar com a equipa e voltar a descobrir a mota nesta pista”, frisou.

O piloto luso admite que o Circuito das Américas “não foi uma pista fácil” para si no passado, mas este ano espera poder “dar a volta às coisas e começar forte o fim de semana”.

“Marcar pontos tanto na corrida sprint [sábado] como na principal [domingo] seria bom e, claro, importante depois de não ter conseguido fazer nada nas três últimas oportunidades”, concluiu Miguel Oliveira.

O GP das Américas é a terceira de 21 provas do calendário de 2023. Após duas rondas já disputadas, o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) lidera o campeonato de MotoGP, com 50 pontos.

Miguel Oliveira é 19.º, com três pontos somados fruto do sétimo lugar na corrida sprint do GP de Portugal. Desde então, foi forçado a desistir na corrida principal da prova portuguesa devido ao choque de Marc Márquez, falhando a ronda seguinte, na Argentina, devido à lesão contraída naquele incidente.