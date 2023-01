Dakar. Vitória na última etapa vale triunfo final para Kevin Benavides nas motos

O argentino Kevin Benavides (KTM) venceu este domingo a 14.ª e última etapa da categoria das motas na 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno e conquistou a prova pela segunda vez.

Benavides, que partiu para esta derradeira jornada no segundo lugar, a 12 segundos do australiano Toby Price (KTM), gastou 01:15.17 horas para cumprir os 136 quilómetros cronometrados entre Al-Hofuf e Dammam, na Arábia Saudita, deixando Price na terceira posição da etapa, a 55 segundos, com o australiano Daniel Sanders (GasGas) em segundo, a 35 segundos.

Desta forma, o piloto argentino repete o triunfo conquistado em 2021, então com a Honda, vencendo a edição deste ano do Dakar por 43 segundos sobre Price. O norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) foi o terceiro, a 05.04 minutos.