GP Austrália. Rins vence, Oliveira recupera até 12.º e há novo líder no Mundial de MotoGP

O piloto espanhol Alex Rins (Suzuki) venceu este domingo o Grande Prémio da Austrália de MotoGP, 18.ª e antepenúltima prova da temporada, na qual Miguel Oliveira (KTM) recuperou 12 posições para terminar no 12.º lugar.

O piloto português, que partira do 24.º e último lugar, concluiu as 27 voltas a 13,606 segundos do vencedor, com o espanhol Marc Márquez (Honda) na segunda posição, a 0,186 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 0,224.

Esta foi a primeira vitória da temporada para Rins e também para a Suzuki, construtor japonês que no final do ano vai abandonar o MotoGP.

No dia do pódio 100 de Márquez na categoria-rainha do motociclismo, Bagnaia é o novo líder do campeonato, com 233 pontos, mais 14 do que o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que abandonou a prova devido a queda.