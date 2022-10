Superbikes: Victor Steeman, piloto de Supersport 300, morre em acidente em Portugal

O piloto neerlandês de Superbikes, Victor Steeman, morreu depois de um acidente no GP de Portugal de World Supersport 300, no Autódromo do Algarve, no passado fim de semana. Steeman, de 22 anos, foi levado de helicóptero para o Hospital de Faro, mas não resistiu aos ferimentos.

“Apesar do esforço feito pelo pessoal médico do circuito, pelos oficiais e pelas pessoas no hospital, tristemente, Steeman sucumbiu às lesões”, disse a World Superbikes, em comunicado lançado na noite de terça-feira.

Victor Steeman, piloto da Kawasaki, era um dos candidatos ao título deste ano nesta categoria de motociclismo. Tinha vencido quatro provas esta época e começara o GP de Portugal com a ambição em alta. Como homem, Steeman era um campeão do altruísmo, tendo, segundo a família, salvo a vida a cinco pessoas ao doar órgãos.