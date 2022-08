Após a quarta operação ao braço direito, Marc Márquez já pode voltar a treinar em cima de uma moto

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda), hexacampeão do mundo de MotoGP, recebeu autorização médica para começar a treinar e motas, após o último exame médico realizado, informou esta quarta-feira a marca japonesa.

Em meados de julho, o catalão de 29 anos iniciou os trabalhos de fisioterapia e treino, face à quarta operação ao braço direito, tendo, agora, recebido “luz verde” para voltar a pilotar um motociclo.

“Marc Marquez completou mais um exame médico bem-sucedido no Hospital Ruber Internacional, em Madrid. A sua equipa médica de confiança, composta pelo Dr. Joaquin Sanchez Sotelo, Dr. Samuel Antuña e Dr. Angel Cotorro, ficou satisfeita com o estado e recuperação do úmero [osso do ombro] direito”, pode ler-se no comunicado divulgado pela marca nipónica.

De acordo com a nota, Márquez pode ”intensificar os treinos, adicionar mais peso e introduzir exercícios mais variados na sua rotina”, além de poder voltar a treinar em motociclos, de forma a “entender a condição do braço direito”.

Em julho de 2020, Márquez sofreu uma fratura numa queda no Grande Prémio de Espanha, que o retirou do resto da temporada.

Marquez regressou à competição progressivamente, mas viria a sofrer nova queda no final de 2021, falhando as duas derradeiras corridas daquela época, desta feita com um problema na visão (diploplia).

Em março último, o piloto voltou a cair, na Indonésia, num acidente atribuído aos problemas de visão e voltou a ficar de fora de duas das provas do calendário do Mundial de MotoGP, regressando em abril para o Grande Prémio das Américas, mas viria a submeter-se a uma quarta operação ao braço.