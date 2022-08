GP Portugal, em Portimão, abre a temporada 2023 do Mundial de motociclismo

O Grande Prémio de Portugal será a prova de abertura do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo de 2023, com as categorias de MotoGP, Moto2 e Moto3, anunciou esta terça-feira a Federação Internacional de Motociclismo.

A prova decorrerá entre 24 e 26 de março do próximo ano e marcará o início do Mundial, que, pela primeira vez desde 2006, começa na Europa - em 2020, o Moto2 e Moto3 ainda correram no Catar, antes da suspensão do campeonato.

Será o quarto ano consecutivo que o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) acolhe a maior competição mundial de motociclismo, desde que o MotoGP regressou a Portugal em 2020, depois de ter estado ausente desde 2012. Nesse ano, a prova, que na categoria principal foi conquistada por Miguel Oliveira, fechou um campeonato muito afetado pela pandemia da covid-19.

De acordo com o site do MotoGP, Portimão vai também receber testes de pré-época nas semanas que antecedem o início do Mundial, com as datas a serem confirmadas em breve. Os bilhetes para o GP Portugal de 2023 já estão à venda.

A grelha para 2023 ainda não tem a confirmação de presença de Miguel Oliveira, que está de saída da equipa de fábrica da KTM. O piloto português tem sido associado à RNF Racing, que será equipa satélite da Aprilia na próxima época.