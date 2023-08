📸 92.003 pessoas assistiram a um jogo de voleibol e bateram o recorde mundial de evento desportivo feminino com mais público nas bancadas

As Nebraska Huskers são uma das equipas de voleibol feminino mais vitoriosas do desporto universitário norte-americano, com cinco triunfos no campeonato universitário, e na quarta-feira fizeram mais história. O Memorial Stadium, o gigante estádio da Universidade do Nebraska - Lincoln, foi palco do evento desportivo feminino com mais público da história: 92.003 pessoas encheram o recinto para assistir ao jogo entre as Huskers e as Mavericks, da Universidade do Nebraska - Omaha, que terminou com vitória para a equipa da casa por 3-0.

O evento, um trabalho de meses de preparação, bateu o anterior recorde mundial que pertencia ao jogo da Liga dos Campeões entre o Barcelona e Wolfsburgo, a 22 de abril de 2022, quando 91.648 encheram o Camp Nou.

Os bilhetes para o jogo recordista custaram 25 dólares (cerca de 23 euros) para adultos e 5 dólares (4,5€) para jovens. Mas, de acordo com a ESPN, houve quem pagasse mais de 350 euros no mercado secundário para assistir ao feito.