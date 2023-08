Atleta olímpica e tetraplégica desde 2014, Lais Souza denuncia abusos sexuais por parte de cuidadores sofridos enquanto dormia

A vida de Lais Souza mudou tragicamente a 27 de janeiro de 2014. A então ginasta artística convertera-se também ao esqui estilo livre e nesse dia esquiava à margem da preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno, que teriam lugar em Sochi, na Rússia. Uma queda fabricou uma torção na coluna cervical, deixando a atleta brasileira tetraplégica.

Ao longo dos anos, quando o calendário dá conta daquele dia, Souza vai deixando algumas mensagens nas redes sociais ou em entrevistas, contando como vai levando a vida, o que sente, o que representou aquela queda, que compara ao seu nascimento. Afinal foi tanto o poder transformador.

Mas, na segunda-feira, no “Café com Mussi”, um programa de um ex-concorrente do Big Brother Brasil, as revelações que lhe saíram da boca pertencem aos cantos mais escuros da atrocidade e da barbárie. Lais Souza denunciou que sofreu abusos sexuais por parte de cuidadores que supostamente deveriam ter olhado por ela, refugiada num corpo privado de movimentos.

“Fui abusada antes, quando tinha quatro anos, e, depois do acidente, foi quando realmente fiquei super vulnerável”, revelou na entrevista. “Foram abusos inesperados. Eu estava totalmente vulnerável, deitada, dormindo, não estava nem vendo o que estava rolando. E não tenho sensibilidade em 100% do corpo.”

A brasileira chegou a dizer, evidenciando a vulnerabilidade e a miserabilidade desta história, que se estiver deitada de barriga para baixo não faz ideia do que poderá acontecer em cima e atrás dela. “Se eu deitar de barriga, acabou, não sei o que está rolando, porque tenho pouca sensibilidade”, especificou.

Vladimir Rys

De acordo com o “Globo Esporte”, Lais Souza, de 34 anos, ocupa-se atualmente a dar palestras e também com artes plásticas. As denúncias dos abusos levaram-na a temer pela vida. “Fiquei com medo de a pessoa vir atrás de mim e matar-me”, confessou. “Não houve ameaça, só medo e insegurança mesmo. A maioria dos abusos foi quando eu estava quase dormindo. Já aconteceu tanto com homem, quanto com mulher, com homem gay, mulher gay… é uma coisa estranha, mas a gente tem que se educar e ver mais essas coisas. Quem já passou por isso sabe que quem tem que ouvir é o homem hétero, mas também a população em geral. O nosso corpo é o nosso corpo, não tem que ser invadido.”

Em janeiro de 2022, Lais Souza assinalou nas redes sociais o oitavo aniversário da queda que estraçalhou a coluna cervical. Foi “um segundo de desatenção” que alterou a maneira de ela “pensar e agir”. Afinal, torna-se “impossível evitar reflexões” sobre quem foi e é agora. “Como era a minha vida? Como é hoje? E como será no ano que vem?”, refletiu a atleta que participou nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008, em Atenas e Pequim.

E acrescentou: “Não escrevi este texto para causar pena em ninguém. Escrevi somente porque o dia 27 de janeiro, assim como no dia em que saí da barriga da minha mãe, faz parte da minha história, e a nossa história sempre deve ser contada! Não só para que nos conheçam melhor, mas também para que, de alguma maneira, a nossa humanidade e vulnerabilidade possam promover conexões com outras pessoas, tão humanas quanto nós.”

Por estar exposta a tamanha vulnerabilidade e dependência de outros, a confiança no que a rodeia teria de ser um dado adquirido, mas esse espaço foi corrompido e agora essa mesma confiança foi “bem abalada”.

De regresso à entrevista com Rodrigo Mussi, a antiga atleta explicou o que lhe vai na alma: “Para confiar em alguém, tenho de saber realmente quem está ali, conversando, convivendo… Quando vai entrar um cuidador, a gente fica um bom tempo treinando. Explico-lhe como quero, deixo cada coisa no seu lugar para que não tenha um pontinho em que ele precise de dar um passo para lá que eu não saiba. Tento fazer com que tudo esteja no meu controlo.”

A queda

De acordo com o portal “Terra”, o acidente de janeiro de 2014 deu-se à margem da preparação específica para a competição de esqui estilo livre, pois a atleta estava apenas a esquiar em Salt Lake City quando embateu contra uma árvore. Na altura foi imediatamente socorrida pela amiga e colega, Josi Santos, e pelo treinador, Ryan Snow.

A ginasta explicou depois que o incidente se deveu às condições da montanha em que treinava, o que a levou a aumentar a velocidade contra a sua vontade. Numa entrevista, Souza revelou as palavras do médico que lhe contou sobre o seu fado. “Ele disse: ‘Lais, você vai ficar tetraplégica. Se você conseguir comer, respirar sozinha, vai ser muita sorte, porque dificilmente alguém consegue superar isto’”.

O diagnóstico era sombrio. “Eles disseram, para quem estava comigo, que eu poderia morrer em poucas horas. Deram 12 horas.”