A rainha africana dos 1.500 metros correu descalça em dois Mundiais, foi mãe e agora vai à caça de um recorde de Usain Bolt

Após ter batido três recordes mundiais em 49 dias, em três distâncias diferentes - nos 1.500 metros, nos 5.000 metros e na milha (pouco mais de 1.609 metros) -, Faith Kipyegon sabia que os holofotes do estádio Nemzeti Atlétikai Központ, em Budapeste, estariam virados para si assim que pisasse a pista de tartã para defender o título mundial dos 1.500 metros. Faith não desiludiu, fez o hat-trick, sagrou-se tricampeã mundial e o mundo coroou-a de rainha da distância.

Três dias depois. Boom. Faith repetiu a tática vencedora na final dos 5.000 metros: acompanhou os pesos pesados na frente do pelotão, antes de dar o golpe final e afastar-se. Quando nos últimos 600 metros ganhou asas e ultrapassou a campeã em título, a etíope Gudaf Tsegay, subiu de patamar, já que dois títulos num mesmo Mundial só estão ao alcance de ‘deuses’. Porém, nem sempre as grandes façanhas podem ser apreciadas de perto por todos.

Na noite da última sexta-feira, grande parte do Quénia ficou às escuras devido a um corte de energia que levou inclusive ao encerramento do principal aeroporto do país, em Nairóbi. Muitas das regiões do território estiveram sem luz durante mais de 24 horas, por isso, enquanto a nova deusa do atletismo queniano fazia história, ao tornar-se na primeira mulher campeã dos 1.500 e 5.000 metros na mesma edição de uns Mundiais de atletismo, a sua fã n.º 1 e uma das responsáveis pelo feito provavelmente não pode assistir à coroação da sua mãe.

Não foi a primeira vez que aconteceu.

Considerada, por muitos, como a melhor corredora feminina de 1.500 metros de todos os tempos - em junho, Faith Kipyegon bateu o recorde mundial da distâcia, baixando-o para os três minutos e 49,11 segundos, e uma semana depois bateu a marca dos 5.000 metros, com o tempo de 14 minutos e 05,20 segundos, na Liga Diamante, em Paris -. a pequena Alyn, então ainda com quatro anos, estava em casa, no Quénia, a dormir. Um mês e meio mais tarde, Faith alinhava para correr a milha, no Mónaco, e Alyn já tinha prometido que ficaria acordada para ver o terceiro recorde da mãe, mas não há informações se conseguiu ver a corrida.

Se viu ou não, ao vivo ou em direto, todas as proezas da mãe, Alyn esteve sempre presente, na cabeça e no coração de Faith. “Ganhar duas medalhas de ouro num Campeonato do Mundo era o que eu sonhava para esta época. O meu sonho tornou-se realidade, é fantástico. Tenho sido consistente, concentrada na meta e em fazer história. Vou continuar a esforçar-me no futuro”, explicou a atleta. “A minha filha dá-me um apoio fantástico, diz-me sempre que sou capaz”, acrescentou, antes de se despedir de Budapeste, numa breve declaração em que deixou outros agradecimentos: “Por último, quero agradecer à minha fantástica equipa, ao meu treinador, à minha direção e a todos os fantásticos fãs!”

Do futebol para as pistas

Oitava de nove filhos, Kipyegon cresceu numa quinta em Ndabibit, uma aldeia rural no Vale do Rift, no Quénia. Tinha de percorrer vários quilómetros para ir e voltar da escola e a maior parte das vezes eram feitos a correr. Algo que lhe estava na massa do sangue. O pai, Samuel Kipyegon Koech, foi corredor de 400 e 800 metros na juventude, a mãe, Linah Koech, também teve contacto com o atletismo e a sua irmã mais velha, Beatrice Mutai, especialista nos 10 quilómetros e na meia maratona, chegou a ser sua parceira de treino.

Aos 14 anos, Faith era jogadora de futebol, sem atributos dignos de registo, até que um dia participou numa corrida de um quilómetro na aula de educação física. “Ganhei a corrida por 20 metros”, disse à World Athletics. “Foi só então que percebi que podia correr depressa e ser uma boa atleta.”

Com 15 anos começou finalmente a treinar para se tornar atleta. “Estava na escola secundária em 2009 quando, por um golpe de sorte, um treinador viu-me e introduziu-me no estilo de vida de corredora. Deu-me uma dieta adequada e tudo o que eu precisava para me tornar um atleta profissional”, explica Faith, segundo a “Aljazeera”.

Faith Kipyegon estreou-se, em 2010, nas competições internacionais, quando correu descalça no Campeonato Mundial de Cross Country na Polónia e terminou no 4.º lugar na categoria júnior. Um ano mais tarde, nos Campeonatos do Mundo de Juniores, em França, bateu o recorde mundial dos 1.500 metros, novamente descalça. Foi só na estreia em Jogos Olímpicos em 2012, aos 18 anos, que resolveu vestir o fato completo de gala, que é como quem diz, correu com umas sapatilhas Nikes, cor de limão.

David Ramos/Getty

Os efeitos da maternidade no cérebro e no corpo da mulher já foram alvo de muitos estudos científicos e se as conclusões podem não ser iguais em todos, há um dado que é inegável: nada fica como antes.

Faith Kipyegon sabia-o. Depois de ganhar os títulos olímpicos e mundiais de 1500 metros, em 2016 e 2017, a atleta queniana acertou-se com o relógio biológico e decidiu ser mãe. Teve Alyn, em 2018, o único ano do ciclo de quatro anos sem Jogos Olímpicos ou Campeonatos Mundiais ao ar livre.

Esteve um ano sem correr durante a pausa para a maternidade, antes de regressar aos treinos. Os feitos alcançados este verão, com uma leveza quase de adolescente, não deixam vislumbrar os fantasmas que chegaram a invadir a sua cabeça. “Tive tanto medo, que talvez não voltasse, que simplesmente desaparecesse”, assumiu, de acordo com o “Irish Examiner”, aprofundando: “Todas as mulheres pensam assim. Pensei que era o fim da minha carreira, mas foi o começo.”

Venceu a primeira corrida internacional já como mãe, em junho de 2019. Nos Mundiais desse mesmo ano ganhou a prata nos 1500 metros, num tempo recorde queniano. A confiança estava de volta. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, voltou a subir ao degrau mais alto do pódio e nos Campeonatos do Mundo do ano passado tornou-se a primeira mulher a conquistar quatro títulos mundiais ao ar livre nos 1.500 metros. “É preciso ser mentalmente forte. É preciso ser forte sabendo que se tem um filho pequeno. É preciso equilibrar a maternidade e a carreira, porque se decidirmos deixar uma, a outra também será afetada”, revelou numa entrevista a Tony Kipkorir, da Team Kenya.

Desde que regressou à competição após o parto, Faith tem treinado em Kaptagat, no Quénia, com um grupo de 29 atletas, cuja maioria vive junta e partilha tarefas domésticas. Faith passa cinco dias por semana no local, separada de Alyn por 14 quilómetros. Como o marido, Timothy Kitum, medalha de bronze nos 800 metros dos Jogos Olímpicos de 2012, tem um emprego no exército que o tira de casa durante semanas, contam com a ajuda de uma ama.

Apesar do feito alcançado nos Mundiais deste verão em Budapeste, o objetivo maior de Faith está no próximo ano, em Paris, mais concretamente em tentar igualar Usain Bolt, tornando-se na segunda atleta de sempre a vencer o mesmo evento no atletismo por três vezes nos Jogos Olímpicos.