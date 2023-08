Luísa Fragoeiro Arco é júnior e venceu a primeira medalha de sempre para Portugal em grandes competições nos saltos para a água

A portuguesa Luísa Fragoeiro Arco conquistou esta segunda-feira a medalha de prata na prova de plataforma dos Europeus de juniores de saltos para a água, que se estão a disputar em Rijeka, Croácia.

Esta é a primeira medalha de sempre para Portugal em grandes competições internacionais na modalidade.

A jovem portuguesa, de 15 anos, somou 351,15 pontos, sendo apenas superada pela italiana Irene Pesce (367,25). O pódio ficou completo com a espanhola Cloe Gravalos Simon (346,65).

A saltadora lusa surpreendeu a concorrência na final, depois de ter assegurado o apuramento nas eliminatórias de manhã com o nono resultado (313,55).

“Estou muito orgulhosa, sempre foi um sonho para mim ganhar uma medalha para Portugal e estou muito feliz porque é um sonho tornado realidade”, revelou a atleta nascida em Almada mas que vive e treina no Canadá, em declarações à federação europeia (LEN).

“Nunca ninguém tinha ganhado uma medalha nos saltos para a água por Portugal antes e espero inspirar muitas crianças a seguirem este desporto”, frisou ainda Fragoeiro Arco, que diz acreditar que existe “muito potencial” no país.

Em dezembro, a atleta radicada em Edmonton participou nos Mundiais já em representação por Portugal, apesar de ter vencido as provas de seleção para a equipa do Canada. Na altura, assumiu que a vontade de competir por Portugal sempre tinha existido, mas a ideia “começou a tomar forma em 2021”, quando se reuniu com a Federação Portuguesa de Natação. Nessa prova, disputada precisamente no Canadá, Luísa foi 8.ª na plataforma e 13.ª na prancha de três metros.

Depois da inédita medalha de prata de Diogo Ribeiro nos 50 mariposa nos Mundiais de Fukuoka, este é mais um momento alto da natação portuguesa no último ano.

Luísa Fragoeiro Arco volta a competir quarta-feira, na prova de prancha de um metro.

Na sexta-feira, estará nas eliminatórias da prova de três metros.