Mundiais de natação: Diogo Ribeiro 13.º nos 50 livres e 100 mariposa

O objetivo era chegar a meias-finais em todos os eventos disputados e Diogo Ribeiro cumpriu. Depois da histórica medalha de prata nos 50 mariposa, na segunda-feira, primeira medalha de Portugal em Mundiais de piscina longa, o atleta de 18 anos foi 10.º nos 100 livres e, esta sexta-feira, fechou as suas competições individuais em Fukuoka com dois 13.º lugares nos 50 livres e 100 mariposa.

Recordista nacional e já qualificado para os Jogos Olímpicos de Paris do próximo ano, Diogo Ribeiro não conseguiu o apuramento para a final nas duas distâncias. Nos 100 mariposa, onde foi finalista há um ano nos Europeus de Roma, o nadador do Benfica foi 6.º na 1.ª semi-final com 51,54 segundos, ligeiramente melhor que os 51,57 da eliminatória, mas ainda assim um tempo mais alto que o seu melhor, o recorde nacional de 51,45.

O homem mais rápido das meias-finais saiu da mesma série onde nadou o português: o norte-americano Dare Rose, com 50,53 segundos.

Cerca de 20 minutos depois, Diogo Ribeiro estava de novo na câmera de chamada, agora para as meias-finais dos 50 livres. Aí foi 5.º na sua série mas novamente 13.º nas contas finais, com o tempo de 22,03 segundos, dois centésimos mais rápido que nas eliminatórias, mas também acima do recorde nacional de 21,87 segundos.

O tempo mais veloz destas meias-finais foi da autoria do australiano Cameron McEvoy, com 21,21 segundos.

Já Camila Rebelo foi 15.ª nas meias-finais dos 200 costas, com o tempo de 2.12,47 minutos, acima dos 2.11,80 feitos nas eliminatórias. A chinesa Xuwei Peng segue para a final com o melhor tempo das meias-finais (2.07,40 minutos).