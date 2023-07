Mundiais de natação: Diogo Ribeiro a sete centésimos da final dos 100 livres

Diogo Ribeiro ficou a um pequeno passo da final dos 100 metros livres nos Mundiais de natação, ao ser o 10.º mais rápido nas meias-finais, a apenas sete centésimos do oitavo tempo, do norte-americano Jack Alexy, o último qualificado para a final.

O atleta português, vice-campeão mundial nos 50 mariposa já em Fukuoka, foi 4.º na segunda meia-final, com 48.13, mais rápido que o tempo que fez durante as eliminatórias, mas acima do seu recorde nacional na distância (47.98), realizado em março, nos Nacionais, que lhe valeu os mínimos olímpicos para Paris 2024.

Trata-se ainda assim de um muito bom resultado para o atleta português, que não figurava entre os 16 melhores na lista de partida para a prova.

A nível individual, Diogo Ribeiro ainda participará nos 100 mariposa e nos 50 livres nestes Mundiais de natação, que terminam no domingo.

O britânico Matthew Richard fez o melhor tempo das meias-finais, com 47.47, seguido do australiano Kyle Chalmers (47.52) e do chinês Zhanle Pan (47.61). Todos os tempos feitos na segunda meia-final, a mesma em que nadou Diogo Ribeiro.