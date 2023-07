Alexandre Yokochi sobre Diogo Ribeiro, a investigação e ser o único nadador português numa final olímpica: “Eu tinha um bocado de pancada”

Abre-se o ecrã da vídeo-chamada e há um enorme quadro branco, cheio de números e letras impossíveis de decifrar, não só por causa do reflexo como das nossas habilitações literárias. É do seu gabinete na Universidade de Baylor, em Waco, no Texas, que Alexandre Yokochi nos recebe, virtualmente, sempre de sorriso na cara, que a tecnologia não apaga apesar dos muitos milhares de quilómetros de distância dali até Portugal.

Há quase 40 anos, em 1984, o português de 58 anos jogou-se para as águas da piscina do novíssimo Estádio Olímpico de Natação, de Los Angeles, para dar ao nosso país aquele que ainda é o melhor resultado de sempre da natação nacional em Jogos Olímpicos: 7.º lugar na final dos 200 metros bruços. Um ano depois, seria prata nos Europeus de 1985 e em 1986 era 5.º nos Mundiais aqui ao lado, em Madrid. Nenhum dos registos foi até hoje igualado - já nos Campeonatos do Mundo que estão a decorrer neste momento em Fukuoka, no Japão, Angélica André foi 4.ª, não na piscina mas sim nos cinco quilómetros em águas abertas.

Daquele dia, Yokochi, que era então um miúdo de 19 anos e hoje é reitor da Faculdade de Engenharia da sua universidade, ressalva “as muito boas recordações do resto do pessoal”, a jornada “muito especial”, com a companhia do pai, Shintaro, e de João Santos, o outro nadador apurado, também do Benfica. Mas daí para cá, a natação portuguesa viveu as suas agruras, apenas pintalgadas por pontuais resultados interessantes, protagonizados, essencialmente, por Alexis Santos, medalha de bronze nos Europeus de 2016 e semifinalista nos Jogos Olímpicos desse ano no Rio.