União Ciclista Internacional segue natação e atletismo e exclui atletas trans de participarem em provas femininas

A União Ciclista Internacional acaba de excluir a participação de atletas trans em provas femininas, seguindo a posição já adotada por outras duas grandes federações internacionais, a de natação e de atletismo.

A decisão foi tomada a 5 de julho pela comissão de gestão da UCI, dias depois do mesmo organismo se ter reunido com atletas trans e cisgénero, bem como “especialistas nos campos científico, legal e de direitos humanos”, além de instituições desportivas, diz o comunicado da UCI. A partir do dia 17 deste mês, atletas trans que tenham feito a transição depois da puberdade masculina estão proibidas de participar em eventos femininos do calendário internacional da UCI, em todas as categorias e nas várias disciplinas.

Em comunicado, a organização que rege o ciclismo a nível internacional aponta que nos eventos da categoria Masters, a categoria masculina terá agora a designação de “Homens/Open”, na qual todos os atletas que não reúnem condições para participar nas corridas femininas podem participar.

A comissão gestora da UCI sublinha que a decisão “tem em consideração o momento atual do conhecimento científico” que não confirma que pelo menos dois anos de terapia hormonal com um objetivo de chegar a 2,5 nanomoles de testosterona por litro de sangue “são suficientes para eliminar completamente os benefícios da testosterona durante a puberdade masculina”, pode ler-se ainda na comunicação da UCI, que fala ainda da “variabilidade das respostas na terapia hormonal de transição de género”, que torna mais difícil encontrar conclusões exatas sobre os efeitos destes tratamentos. Neste ponto, a UCI é mais restrita que, por exemplo, a World Athletics, que permite que atletas com menos de 2,5 nanomoles de testosterona por litro de sangue participem em provas por si tuteladas.

A questão biomecânica, como a forma dos ossos, é também referida pela UCI, já que poderá dar uma “vantagem duradoura” às atletas trans. Face às “incertezas científicas”, a União Ciclista Internacional decidiu então “tomar medidas para proteger as categorias femininas e assegurar oportunidades iguais”, lembrando, no entanto, que a posição pode ser revista “de acordo com a evolução científica”. A UCI assegura ainda que vai iniciar conversações com outras federações no sentido de financiar investigação na área, algo que a World Athletics já havia também anunciado.

Desde 2021 que o Comité Olímpico Internacional deixou a questão das atletas trans à consideração de cada federação, através da diretiva “Justiça, Inclusão e Não-Discriminação com Base na Identidade de Género e Variações de Sexo”. A decisão da UCI segue-se ainda à antecipação da federação britânica de ciclismo, que em maio barrou atletas trans de participarem em provas femininas. Na altura, à Tribuna Expresso, a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) frisou que nas competições de ciclismo portuguesas vigoravam “as normas vigentes relativamente aos níveis de testosterona” definidas pela UCI, referindo ainda que era “expectável uma revisão mais abrangente da temática” face à decisão britânica, o que não aconteceu, apesar da abertura da nova categoria “Homens/open”.

Ao nosso jornal, a FPC referiu então que a decisão da British Cycling tentativa “manter a justiça desportiva, discriminando positivamente a participação feminina”, lembrando que o impacto da testosterona na puberdade “altera de forma definitiva a morfologia corporal”, o que poderia “comprometer a equidade quando se colocam, lado a lado, a competir mulheres com mulheres trans”.

“Modalidade aberta a todos”

David Lappartient, presidente da UCI, fez questão de sublinhar, depois da decisão tomada, que o organismo reafirma o ciclismo como uma modalidade “aberta a todos, incluindo pessoas trans” e que a UCI “encoraja a sua participação no desporto”.

“Quero reafirmar que a UCI respeita e apoia totalmente o direito que cada um tem a escolher o sexo que corresponde à sua identidade de género”, diz ainda o responsável, que aponta, no entanto, que tem “o dever de garantir, acima de tudo, oportunidades iguais em todas as competições de ciclismo” e que, para já, a evidência científica não garante essa igualdade entre atletas trans e cisgénero.