Atleta português João Nuno Batista sagra-se campeão mundial júnior de triatlo

O português João Nuno Batista sagrou-se quinta-feira campeão do mundo de triatlo em juniores, ao vencer a prova que se disputou em Hamburgo, na Alemanha.

O triatleta do CN Torres Novas, de 17 anos, cumpriu os 750 metros de natação, 20 quilómetros de bicicleta e cinco de corrida com o tempo de 51.11 minutos, superando o francês Nils Serre Gehri, que foi segundo, a três segundos, enquanto no terceiro posto ficou o canadiano Mathis Beaulieu.

João Nuno Batista, que já se tinha sagrado vice-campeão mundial júnior de triatlo em 2021, em Quarteira, subiu ao lugar mais alto do pódio e assegurou o ouro, numa prova em que Gustavo do Canto terminou no 35.º posto.

Na competição feminina, a lusa Maria Gonçalves foi 39.ª classificada, com o tempo de 01:01.19 horas, numa prova que foi conquistada pela francesa Ilona Hadhoum, que se sagrou campeã mundial júnior.

No segundo posto terminou a mexicana Jimena Schott, enquanto o terceiro lugar foi para a francesa Manon Laporte.

“Este resultado já era uma ambição minha. A partir daquela altura em que, há dois anos, fiquei no segundo lugar desta competição, sabia que, pelo menos, conseguiria lutar pelo topo. Sem dúvida, houve uma luta muito discutida. Este sentimento de ser campeão do mundo é incrível e estou a adorar”, salientou à agência Lusa o atleta, logo após a prova.

“Foi muito difícil. Na natação, saí mais ou menos integrado no primeiro grupo. Comecei a parte do ciclismo no lote que ia em segundo, mas acabou por se decidir tudo na corrida, algo que foi bom para mim. Iam três atletas comigo nesses momentos finais e sabia que tinha de dar tudo na última volta para correr bem. Os meus concorrentes foram bastante fortes, mas acabou por cair para o meu lado”, enquadrou o triatleta do CN Torres Novas.

Jogos Olímpicos? Talvez só em 2028

“Para já, estou bastante contente com este título. Quero prosseguir a minha carreira e só tenho uma ambição, que é ir aos Jogos Olímpicos e fazer o melhor resultado. Para isso, tenho de continuar a evoluir com o meu treinador e o meu grupo de treino. Paris2024? É muito difícil, mas esperemos que possa estar em [LosAngeles] 2028”, definiu o irmão de Ricardo Batista, que se sagrou igualmente campeão mundial júnior em 2019, na Suíça.

Em Hamburgo esteve presente o presidente da Federação de Triatlo de Portugal (FTP), Sérgio Dias, que se mostrou “muito orgulhoso” por um “título deveras importante” para a modalidade e que “estava na ideia” de João Nuno Batista e do treinador, Paulo Antunes.

“Infelizmente, não temos tantos campeões do mundo como gostaríamos. Qualquer título, sobretudo mundial, é sempre um feito único. Este é mais um para a história e esperamos que o João Nuno possa conquistar muitos mais ao longo da carreira. Além disso, somos uma nação relativamente pequena e todas estas conquistas de âmbito mundial são muito bem-vindas e uma mais-valia para o desporto nacional”, vincou à Lusa o líder federativo.

O palmarés do triatleta passou a incluir quatro títulos e 11 pódios internacionais, num ano em que já tinha arrebatado a medalha de bronze na Taça da Europa júnior, em Quarteira, enquanto, no duatlo, foi vice-campeão europeu e terceiro no Mundial do mesmo escalão.

“Tenho a certeza de que estamos perante uma futura referência. Alias, ele não precisava de ter sido campeão hoje para ser já uma referência, mas, obviamente, este resultado vai cimentar ainda mais essa posição e creio que poderemos esperar muito daqui em diante. Esse é o voto de confiança que depositamos no João Nuno Batista”, avaliou Sérgio Dias.