O regresso sorridente e térreo de Caeleb Dressel, “orgulhoso” apesar de ter falhado o apuramento para os Mundiais de natação

Quase todas as notícias sobre Caeleb Dressel falam sobre um falhanço. Afinal, a tal bala que furava a água com uma harmonia de movimentos quase atroz, quase insultante e capaz de beliscar a grandeza de outros, não se qualificou para os próximos Mundiais de natação em Fukuoka, no Japão. E isso poderia sugerir um fracasso para o senhor sete medalhas de ouro olímpicas, mas esta história não é bem sobre o feroz, expectável e implacável rendimento.

Desapareceu em meados de 2022, por altura dos Mundiais de Budapeste. De lá para cá, evitou os pavilhões e o lugar aquecido para onde disparam os holofotes. Nunca foi explicada a crua razão para aquela decisão. Temeu-se que se tratasse de um tema relacionado com a saúde mental, como haviam admitido antes ou admitiriam depois atletas como Simone Biles, Michael Phelps e Naomi Osaka. Por estes dias, o que importou mesmo para Dressel foi a recuperação do sorriso. Durante este prolongado hiato sentiu saudades de tudo. Das bolhinhas que fazia na água, da textura dos blocos de partida, do cloro e até da pele seca por tantas horas na piscina, admitiu ao “The New York Times” (NYT)

Numa entrevista dada anterior aos últimos Jogos Olímpicos do Japão, e sem qualquer alusão ao que aconteceria no futuro, o nadador norte-americano que não queria estar debaixo nem perto da sombra de Phelps explicou-se. “Eu posso fazer exercício físico e ficar em forma, mas é preciso moldar o lado mental”, avisou então. “Eu gosto de aprender. O lado bom da verdadeira perseverança é não poder ser parada por nada a não ser a morte.”

Estava por chegar o ensinamento sobre o lado mais duro do desporto. Ter estado no topo do mundo era indiferente. Aquelas cinco medalhas de ouro que lhe penduraram no pescoço em solo nipónico não lhe resolviam os desafios dos labirintos da mente. “Senti falta de tudo”, admitiu ao “NYT” sobre este feliz regresso, mesmo que inútil para os resultadistas. “E foi aí que eu soube que estava pronto para voltar. Porque eu não precisava, eu queria.” O 22.º lugar nos 50 metros livres não atentou contra a sua serenidade.

“Tive sempre um sorriso na cara enquanto nadava. Há uma diferença entre nadar assustado porque não te queres envergonhar e desfrutar realmente da prova”, explicou ainda ao jornal norte-americano. O prazer não lhe beliscava a pele numa piscina há muito tempo, confessou. “Foi bom voltar.”

Os meros humanos que apenas testemunham o que homens como este fazem nunca saberão o que é sentir o medo de falhar e a obrigatoriedade de vencer, de ser perfeito. Vencer ou fracassar. Em Tóquio, quando tinha 24 anos, faziam-se as contas às medalhas de ouro que ele poderia ganhar, como se fossem uma competição de mergulhos na praia entre amigos. Se vencesse sete ouros, igualava lendas como Matt Biondi, Mark Spitz e Michael Phelps.

É pouco surpreendente que atletas desta envergadura se sintam obrigados a parar, para arrumar questões internas e varrer dúvidas. A tensão competitiva pode ser violenta. Agora, com este regresso, a esperança está renovada. De acordo com a Associated Press, colegas e treinadores observaram em Dressel uma leveza diferente, uma calma interior. O sorriso de orelha a orelha do veloz nadador denunciava isso mesmo.

Terá tempo para se qualificar para os Jogos Olímpicos de Paris no próximo verão? Talvez sim, talvez não. Mas é provável que tenha começado a treinar em fevereiro com isso em mente (em maio começaram as sessões a todo o vapor). Também é provável que a paz que leva debaixo da pele seja mais decisiva do que as braçadas filhas da perfeição. Porém, por agora saram-se feridas. Enchem-se novamente os poços de onde outrora foram sacados litros de orgulho e confiança.

“Estou orgulhoso de mim pelos resultados, acreditem ou não”, disse após a competição que teve lugar por estes dias em Indianapolis, nos Estados Unidos, onde também competiu noutros estilos. Foram as primeiras declarações desde que abdicou de participar nos Mundiais de Budapeste, no ano passado, por motivos de saúde.

Depois desta caminhada longe dos flashes das câmeras fotográficas e das lembranças diárias de que um gigante deve ser um gigante todos os dias, invulnerável e estóico, Dressel admitiu que agora, sim, consegue sentar-se no alpendre com a mulher sem que os fantasmas e os medos do passado lhe invadam o pensamento.