Jogos Europeus: Miguel Frazão tem 20 anos e é prata na esgrima. Pelo caminho, eliminou o irmão, Filipe

O português Miguel Frazão conquistou esta terça-feira a medalha de prata da competição de espada da esgrima dos Jogos Europeus Cracóvia2023, ao perder na final com o neerlandês Tristan Tulen por 15-10.

O luso, de apenas 20 anos, deu a Portugal o 12.º pódio em Cracóvia2023 na competição de espada, na Tauron Arena, sendo batido por Tulen, vice-campeão da Europa em 2022, na final.

Pelo caminho, bateu o irmão, Filipe Frazão, nos quartos de final, numa caminhada que começou nas ‘poules’ e passou depois por cinco jogos a eliminar antes da luta pelo ouro.

Portugal soma agora 12 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, seis pratas e três bronzes, além de um outro pódio já assegurado, no ténis de mesa.

“Não estava à espera”

Miguel Frazão assumiu a “sensação indescritível” pela conquista da sua primeira medalha internacional.

“Se havia algo que não estava à espera era disto. Estou mesmo muito feliz por este segundo lugar. É o meu primeiro pódio internacional, não posso estar mais contente”, assumiu, em declarações à Lusa.

“Foi um dia difícil, ainda por cima depois do Europeu em que perdi logo na fase de ‘poules’ e tive de gerir um pouco mais as emoções. Fiz mudanças em termos táticos e técnicos. Estou contente com o resultado de hoje”, reforçou, revelando que a “tensão” inicial foi sendo diluída à medida que avançava no quadro.

Atingir esta fase da competição é, para Miguel, “a prova de que tudo é possível, [o] materializar a frase do nunca desistir”, desvalorizando a questão do favoritismo num desporto em que “qualquer atleta pode ganhar a um mais forte e perder com um mais fraco”.

No seu percurso de sucesso, encontrou o seu irmão mais velho, Filipe, a quem venceu por 15-14.

“É e sempre foi difícil jogar contra o meu irmão. Só tínhamos jogado em contexto nacional e aqui foi duro. Ambos a lutar pela nossa primeira medalha e é duro teres de deixar o teu irmão para trás. Se fosse ao contrário, ele sentiria igualmente essa dureza, mas ao mesmo tempo queria estar lá. Jogámos os dois para ganhar, não estamos para facilitar. Parte desta medalha também é dele, certamente”, vincou.

Na final, reconheceu que o seu adversário foi mais forte – “o mérito vai todo para ele que jogou muitíssimo bem” -, recordando que “as derrotas nem sempre são feitas só de erros” próprios, pois “os outros também fazem coisas”.

Frazão espera agora que este resultado possa “contribuir para atrair mais jovens portugueses para a esgrima”.