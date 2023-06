Jogos Europeus: Matilde Rodrigues conquista mais uma prata no muaythai

A lutadora portuguesa Matilde Rodrigues conquistou esta terça-feira a medalha de prata na categoria de -57 kg de muaythai nos Jogos Europeus Cracóvia2023, depois de perder com a sueca Patricia Axling na final em Myslenice.

Rodrigues, de 19 anos, conquistou a quinta prata para Portugal na Polónia e a 11.ª medalha no geral, numa final em que foi derrotada por 30-27, sinal de que a adversária foi mais bem pontuada nos três 'rounds'.

Meia hora antes, Gonçalo Noites tinha sido também prata, mas na categoria de -71 kg.

Portugal soma até agora 11 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, cinco pratas e três bronzes.

Garantida está também uma medalha para Marcos Freitas, hoje, na final do ténis de mesa, e para Miguel Frazão, com, pelo menos, o bronze assegurado na espada (esgrima).

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.

“Maravilhoso e gratificante”

Matilde Rodrigues reconheceu que a diferença de experiência foi fundamental na final da categoria de -57 kg da prova de muaythai dos Jogos Europeus, perdida para a sueca Patricia Axling.

“Tenho 19 anos, é a primeira vez que venho a um campeonato que faço sem colete, sem proteções, e num escalão acima. Não é desculpa, mas a verdade é que é um nível de exigência diferente. Tentei dar o meu melhor, bater-me de igual para igual, mas a adversária era muito boa mesmo. Dou-lhe os parabéns. Dei o meu melhor, é o que conta”, disse.

“Comecei e senti-me muito bem no combate antes de ir para o corpo a corpo, agarrar e joelhos. A experiência conta muito e ela de facto aí é muito mais forte do que eu em termos físicos e conseguiu dominar-me completamente nessa parte. Em murros e pontapés, não senti tanto a diferença, apesar de a experiência contar. É mérito dela”, assumiu.

Matilde Rodrigues deixou a “garantia” de que nos próximos campeonatos vai estar “pronta” para que a “falta de experiência” hoje revelada não a volte a trair.

“[Ir ao pódio] É um sonho que nunca esteve tão perto. Conseguir é maravilhoso, gratificante. Tornar um sonho realidade. O desporto faz isso”, desabafou.

Rodrigues apelou aos portugueses para ficarem “atentos” e acompanharem “uma modalidade incrível que merece muito mais”, recordando que os internacionais lusos já foram medalhados em diversas provas internacionais.