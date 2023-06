Especialista em lançamento do peso correu os 100 metros barreiras: a inusitada história de Jolien Boumkwo nos Jogos Europeus

A proeza de Jolien Maliga Boumkwo nos Jogos Europeus de Cracóvia é admirável e tem um cheirinho a antigamente, quando os atletas competiam em disciplinas diferentes. Mas a arte da belga, 13 vezes campeã nacional no lançamento do peso, não podia estar mais distante de uma corrida de 100 metros com barreiras. Ainda assim, perante a lesão de uma compatriota e o risco de desqualificação da equipa, ela aceitou o desafio.

Os corpos alinhados na linha de partida mostravam bem a diferença. Numa corrida lenta, caminhando praticamente enquanto levantava uma perna e depois a outra na hora de evitar as barreiras, a carapaça larga e muito mais pesada de Boumkwo precisou de 32.81 segundos para terminar a prova. A vencedora da série, a espanhola Teresa Errandonea, finalizou a corrida em 13.22 segundos. Já a portuguesa Catarina Queiróz, vizinha de pista da belga, conclui a corrida em 13.43'

Boumkwo não deixou de sorrir nos últimos metros, já o fizera quando levantava as pernas vagarosamente para superar a barreira. O público, sensível àquele exercício de dignidade, rugiu a seu favor.

O episódio inusitado tem uma explicação: as regras ditam que a não comparência traduzir-se-ia numa desclassificação para o país. Perante a lesão de Anne Zagré, a atleta talhada para os 100 metros barreiras, Boumkwo fez o favor de cumprir calendário, digamos assim, para o seu país não sair prejudicado pela ausência e somar até um ponto. Na sua disciplina, vencida pela portuguesa Auriol Dongmo, a belga não foi além do sétimo lugar, com um lançamento de 16.58 metros.

“A minha equipa é a coisa mais importante para mim. Não é piada, foi uma pela equipa”, explicou a atleta, de 29 anos, que também é campeã nacional do lançamento do martelo. “Não podia deixar que acontecesse [a desclassificação] por um ponto. Foi por isso que considerei fazer os 100 metros barreiras. Não havia risco para mim se o fizesse com calma."

Também Portugal está em peso naquele evento, com 206 atletas a competir em 23 modalidades. Para já, a comitiva portuguesa conta com oito medalhas conquistas: Ana Sofia Carrico da Cruz (Karatê, kata feminino – Bronze), Francisca Laia (Canoagem velocidade, K1 200m feminino – Bronze), Messias Baptista (Canoagem velocidade, K1 200m masculino – Ouro), Auriol Dongmo (Atletismo, arremesso de peso feminino – Ouro), João Coelho (Atletismo, 400m masculino – Prata), Fernando Pimenta (Canoagem velocidade, K1 500m masculino – Prata), Teresa Portela & Kevin Santos (Canoagem velocidade, K2 200m misto – Ouro) e, finalmente, Isaac Nader (Atletismo, 1.500m masculino – Prata)

Os Jogos Europeus 2023 decorrem na Polónia entre 21 de junho e 2 de julho.