Jogos Europeus: Messias Baptista medalha de ouro no K1 200, Francisca Laia bronze. Tudo numa questão de minutos

Foram duas medalhas numa questão de minutos. Pouco depois de Francisca Laia conquistar a medalha de bronze no K1 200, a distância mais curta da canoagem, Messias Baptista subiu a fasquia e sagrou-se campeão dos Jogos Europeus (e da Europa, já que o Europeu está integrado nos Jogos Europeus em 2023), ao ser o primeiro na mesma distância.

Foi a 2.ª e 3.ª medalhas de Portugal na competição, que decorre em Cracóvia, depois do bronze de Ana Cruz no karaté na quinta-feira.

A primeira boa notícia do dia para a comitiva portuguesa chegou com Francisca Laia, com a olímpica no Rio 2016 a arrancar um bronze muito apertado na final do K1 200, terminando atrás da dinamarquesa Emma Jorgensen e da sérvia Milica Novakovic. Laia tinha sido prata na mesma distância nos Europeus de 2017.

Adelino Meireles/COP

Seguiu-se então a final masculina do K1 200, com Messias Baptista como um dos candidatos. O atleta de Vila do Conde iniciou a prova na expectativa, atacando na parte final, cortando a meta com meio barco de distância. O sueco Petter Menning ficou a 37.179 centésimos do português e a medalha de bronze foi para o letão Roberts Akmens, a 37.189.

O ouro de Messias Baptista é o primeiro de Portugal nesta terceira edição dos Jogos Europeus, com o campeão e Francisca Laia a festejarem juntos, efusivamente. Uma vitória que também mitigará a desilusão de Messias, depois do K4 500 falhar a final na quinta-feira.