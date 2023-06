Jogos Europeus: Auriol Dongmo é ouro no lançamento do peso, João Coelho prata nos 400 metros, com recorde nacional

A atleta olímpica portuguesa Auriol Dongmo conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro no lançamento do peso dos Jogos Europeus Cracóvia 2023, com um arremesso a 19,07 metros, em Chorzow, onde decorre também o Europeu por seleções.

Dongmo conseguiu novo ouro para Portugal e ajudou à causa da manutenção na primeira divisão do campeonato da Europa, integrado no programa de Cracóvia 2023, com o único lançamento acima de 19 metros do dia, deixando a alemã Yemisi Ogunleye em segundo, com 18,85, e a sueca Axelina Johansson em terceiro, com 18,32.

É o segundo ouro para Portugal esta sexta-feira depois da vitória de Messias Baptista no K1 200 da canoagem.

Quase ao mesmo tempo, João Coelho foi 2.º nos 400 metros, assegurando assim a primeira medalha de prata para a comitiva nacional em Cracóvia, a quarta medalha do dia e a quinta no total. Coelho fixou o recorde nacional nos 45,05 segundos, atrás apenas do norueguês Havard Ingvaldsen, que fez recorde do campeonato com 44,88, e à frente do neerlandês Liemarvin Bonevacia, terceiro, em 45,06.

O anterior recorde nacional pertencia a Vítor Ricardo Santos, que tinha feito 45,14 em Berlim em agosto de 2018.