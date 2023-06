Sporting é tricampeão nacional de futsal

O Sporting sagrou-se tricampeão nacional de futsal, ao impor-se em casa do Benfica por 2-1, após prolongamento, no quarto jogo da final do play-off do campeonato, que venceu por 3-1.

Depois dos triunfos por 5-1 e 3-2, este no prolongamento, e da derrota 3-2 em casa dos encarnados, os leões consumaram a terceira vitória no reduto das águias, que ainda se adiantaram no marcador por Afonso, aos 23 minutos, mas os 'leões' reagiram de imediato e igualaram no minuto seguinte, por Zicky Té.

O golo que ditou o triunfo foi anotado já no prolongamento, por Pauleta, aos 44.

O clube de Alvalade chegou, assim, ao 18.º título de campeão nacional de futsal, reforçando ainda mais o estatuto de recordista de troféus, agora com mais 10 do que o rival lisboeta, que soma oito.