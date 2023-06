Jogos Europeus: Ana Cruz esteve “mais de 15 anos a tentar ser campeã nacional”. Agora conquistou um bronze por Portugal

A portuguesa Ana Cruz assumiu esta quinta-feira sentir-se “nas nuvens” com a medalha de bronze conquistada na prova de kata, variante do karaté, nos Jogos Europeus da Polónia.

“É muito bom, gratificante todo o esforço diário. Sinto-me nas nuvens. Apesar de ter perdido a meia-final, estive muito bem, no limite das minhas capacidades. É gratificante ter acabado com grande performance e ter recebido a medalha do terceiro lugar”, disse, no fim da exibição.

Na meia-final que decidia se iria lutar pelo ouro, a atleta de 28 anos somou 42 pontos, insuficientes ante a atuação da espanhola Paola Garcia Lozano, pontuada com 43.40.

Ana Cruz congratulou-se pelo facto de ter assegurado para Portugal a primeira medalha nestes Jogos Europeus, tendo manifestado a “certeza de muitas mais” conquistas em solo polaco.

“Já tenho alguma imagem no karaté de nunca desistir. Estive mais de 15 anos a tentar ser campeã nacional. Esta mensagem é para os portugueses nunca desistirem, mesmo quando as coisas não correm bem. Nunca desistam, deem tudo e vamos conseguir mais medalhas, tenho a certeza”, vincou.

A portuguesa 13.ª do ranking mundial, quinta classificada nos recentes Europeus, reafirmou o bom desempenho do kata em Jogos Europeus, depois do bronze de Patrícia Esparteiro em Minsk2019.

“Significa que o karaté nacional tem muito valor e tem de ser mais apoiado. Temos de crescer e ir à procura do segundo (lugar) e do primeiro”, sublinhou.

O kata é uma disciplina do karaté em que não há confronto físico, mas antes uma luta imaginária com exibição atlética e técnica que é graduada por sete juízes, anulando duas notas em cada prestação (a mais alta e a mais baixa).

Portugal está ainda representado no karaté por Tiago Duarte, de 20 anos, que vai competir sexta-feira em kumite -75 kg.

Os Jogos Europeus Cracóvia2023 decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.