Num lago pequeno e só com as distâncias até 500 metros (para desgosto de Fernando Pimenta), a canoagem quer medalhas nos Jogos Europeus

A seleção portuguesa de canoagem, que tradicionalmente conquista medalhas para Portugal em provas internacionais, estreia-se esta quarta-feira nos Jogos Europeus de 2023, em Cracóvia, tal como a natação artística e o padel, modalidades pela primeira vez no evento.

Numa prova que vale por campeonato da Europa, o grande destaque é a frustração de Fernando Pimenta, com 130 medalhas no seu currículo internacional, por não poder fazer as suas distâncias de eleição, no K1 1.000 e K1 5.000 metros, com os quais conquistou quatro medalhas, todas de prata, entre Baku 2015 e Minsk 2019.

O facto de o lago da prova ser pequeno motivou a que a competição tenha sido ajustada somente para as distâncias de 500 e 200 metros, facto que desagradou a generalidade dos canoístas, em Cracóvia, no total de 238 competidores, cerca de um terço dos números habituais.

Fernando Pimenta terá a seu cargo o K1 500 metros e integrará ainda o K4 500 juntamente com Emanuel Silva, Kevin Santos e David Varela, numa representação lusa na qual se destaca ainda o K2 500 metros de João Ribeiro e Messias Baptista, bronze na Taça do Mundo e que em 2022 esteve no 'top 5' em todas as provas internacionais.

De forma excecional, as várias tripulações em prova na quarta-feira têm na eliminatória três vagas diretas à final, à exceção do K2 500, com apenas uma: quem não for bem-sucedido, volta a fazer uma regata à tarde, nas meias-finais.

No andebol de praia, o mais importante é perceber qual o emparelhamento das seleções masculina e feminina – ambas com já com duas derrotas - nos oitavos de final, a definir no jogo da manhã: à tarde, já na fase a eliminar, um triunfo coloca-os nos semifinalistas que vão disputar as medalhas.

Na natação artística, Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves têm o dueto livre no qual ambicionam atingir o 'top 10', enquanto a equipa, com 10 atletas convocadas, surge no exercício livre para ganhar experiência e preparar o Europeu júnior, em agosto na Madeira.

Finalmente, o padel apresenta-se com uma dupla masculina, Miguel Deus e Nuno Deus (Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira jogam apenas quinta-feira), e as duas femininas (Catarina Vilela e Kátia Rodrigues e Catarina Santos e Margarida Fernandes, sonhando com a luta pelos primeiros lugares, para já entrando na competição num sistema de 'poules'.

Às 19h30 de Lisboa realiza-se a cerimónia de abertura, no estádio Henryk Reyman, na qual o canoísta Fernando Pimenta e a mesatenista Fu Yu serão os porta-estandartes de Portugal.