O fair-play não é uma treta no andebol: treinador do campeão europeu ofereceu, literalmente, a derrota na final, mas adversário rejeitou

Um pavilhão em Colónia a transbordar de gente, emoções a fervilharem, golos para lá e para cá, um derradeiro esforço para se tocar no mais desejado dos canecos a conquistar por quem dispara balázios com o braço armado. No domingo, o Kielce da Polónia e o Magdeburgo da Alemanha competiam na final da Liga dos Campeões de andebol e já iam na segunda parte, quando, a sobrar 12 minutos e 20 segundos em jogo, as atenções de quase toda a gente se focaram, como peças de dominó a caírem à vez, na tribuna de imprensa da arena. Uma azáfama atraía os olhares.

O jornalista, Pawel Kotwica, sentiu-se mal e desmaiou. Precisou de ajuda médica e até elementos do staff de ambas as equipas lhe prestaram auxílio com manobras de reanimação. A final esteve interrompida durante cerca de 15 minutos, interlúdio que abateu no pavilhão uma aura de consternação. Às tantas, Bennet Wiegert, treinador do Magdeburgo que então perdia por 20-22, aproximou-se da mesa dos árbitros e foi ao encontro do seu homólogo com uma proposta: “Acabemos com o jogo. Há coisas mais importantes do que o desporto. Ficamos com este resultado e vocês são campeões da Champions.”

O barbudo técnico, à oitava época no Magdeburgo com o qual, o ano passado, perdeu a final da Liga Europeia - a segunda prova europeia mais relevante - contra o Benfica, contou ao jornal “Bild” como sugeriu perder mais uma decisão, sabendo ou não do facto de o dito jornalista polaco ser próximo bastante próximo de vários elementos da equipa do Kielce. Na presença de um delegado da Federação Europeia de Andebol (EHF), a resposta que recebeu de Talant Dujshebaev, treinador adversário, equivaleu-se. “Concordo contigo, bravo, mas não reconhecemos a nossa vitória, terminemos como duas equipas finalistas. Nenhum vencedor”, apresentou, segundo Pawel Papaj, diretor de marketing do clube polaco que desvendou o teor da conversa.

Do desportivismo de uma equipa disposta a perder a final da mais importante competição de clubes ripostado com a sensatez de um adversário, apesar de estar em vantagem, insistir em levar o jogo ao seu término, levou à reviravolta que dá o recheio a esta história: nos 17 minutos e 40 segundos restantes, o Madgeburgo virou o resultado (30-29) e conquistou a Liga dos Campeões. Os confettis, as celebrações e os abraços de felicidade trocados no pavilhão pertenceram aos alemães treinados por quem se predispôs a perder. E Bennet Wiegert tornou-se o primeiro germânico a conquistar o troféu dando ordens depois de o ter levantado enquanto jogador.

Echo Dnia

No final da partida, Wiegert contou que responsáveis da EHF lhe terão dito que tudo estava “a correr bem” com o jornalista polaco, entretanto transportado para um hospital, mas, cerca de 20 minutos antes da conferência de imprensa pós-jogo, chegou a notícia da morte de Pawel Kotwica. “O que aconteceu aqui e agora mostra o quão próximas estão a felicidade e a tristeza”, desabafou o treinador, “não [conseguindo] dizer mais” do que enviar as condolências à família. Mais tarde, o Kielce informaria que o lugar de imprensa onde ele sempre se sentava na sua arena ficará livre e reservado em sua memória.

Recordado pelo “Echo Dnia”, o seu jornal, como um “incrível especialista em andebol, que amava mais do que a própria vida”, o infortúnio de Pawel Kotwica mostrou como o desporto, nunca mais importante do que a vida, ainda guarda pessoas que não se esquecem disso mesmo. “Vamos regressar aqui e ganhar, mas ninguém te devolverá a nós”, escreveu o Kielce na sua conta oficial de Twitter.