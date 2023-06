“É um predestinado e tecnicamente perfeito”: João Brenha explica Miguel Maia e a dupla de voleibol de praia que colou Portugal à televisão

Há certas inevitabilidades na vida. A infância faz brotar várias, mas nem todas ganham a luta contra o tempo e a vida acaba por arquivar algumas delas. A proximidade das casas, a rua, o grupo de amigos e o voleibol cozinhou a amizade eterna. João e Miguel entendiam-se tão bem que levaram esse entendimento para o campo que tem uma rede como fronteira. Até hoje.

Na terça-feira, Miguel Maia anunciou o adeus à modalidade, finalmente. Tem 52 anos. Aquelas mãos prodigiosas que aceleravam jogadas ou que colocavam milimetricamente a bola para os martelos fecharem o ponto vão agora dar de beber à dor da nostalgia. Ou apertar mãos àqueles que lhe disserem “obrigado por tanto”.

João Brenha, o amigo de infância e o companheiro de sempre no campo, seja na praia ou no pavilhão, andava atarefado, de um lado e para o outro em Espinho, a tratar das logísticas e armações de mais um torneio de voleibol na cidade quando atendeu o telefonema da Tribuna Expresso. Queríamos saber mais sobre Miguel Maia e sobre as costuras daquela dupla. Afinal, em meados dos anos 90, a especial participação nos Jogos Olímpicos de Atlanta colocaram muitíssimos portugueses a ver voleibol de praia. Eles foram embaixadores.