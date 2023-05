A vida de Fernando Pimenta são medalhas: canoísta vence mais uma prata na Taça do Mundo de canoagem

O canoísta português Fernando Pimenta conquistou, este sábado, a prata em K1 1000 metros na I Taça do Mundo em Szeged, na Hungria, a sua segunda medalha nesta competição da canoagem de velocidade e a quarta para Portugal.

Pimenta, que na sexta-feira já tinha conseguido o ouro em K1 500 metros, terminou a final de hoje de K1 1000 metros no segundo lugar, com o tempo de 03.34,67 minutos, sendo batido pelo húngaro Adam Varga, que ficou com o ouro, enquanto Balint Kopasz, também da Hungria, fechou o pódio no terceiro lugar.

Esta é a quarta medalha conquistada por Portugal na competição, com a prata de Hélder Silva em C1 200 metros e o ouro do paracanoísta Norberto Mourão em VL2 200 metros a juntaram-se às duas medalhas arrebatadas por Fernando Pimenta.