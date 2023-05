Mais uma Taça do Mundo, mais uma medalha para Fernando Pimenta: foi ouro em Szeged

O canoísta Fernando Pimenta conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro na prova de K1 500 metros da I Taça do Mundo de canoagem, enquanto Hélder Silva foi prata em C1 200 metros em Szeged, Hungria.

Pimenta, que em 2022 conquistou 15 medalhas em provas internacionais, garantiu o primeiro ouro da época em 1.41,35 minutos, batendo o australiano Jean van der Westhuyzen por 45 centésimos de segundo e o alemão Anton Winkelman por 1,42 segundos.

Pimenta está igualmente apurado para as finais de K1 1.000 metros e K2 500 metros misto, com Teresa Portela, além do K1 5.000 que é prova única, sem eliminatórias.

Já Hélder Silva voltou a brilhar em C1 200 metros, sendo segundo em 41,56 segundos, a 24 centésimos do ouro do uzbeque Artur Guliev: o italiano Mattia Alfonsi completou o pódio, com o bronze a meio segundo exato de Guliev.