Portugal com a tricampeã mundial Dinamarca, República Checa e Grécia no Euro2024 de andebol

A seleção portuguesa de andebol vai defrontar a Dinamarca, atual tricampeã mundial, no Grupo F do Euro2024, juntamente com República Checa e Grécia, ditou esta quarta-feira o sorteio realizado em Düsseldorf, na Alemanha.

Na sua terceira presença consecutiva no Europeu de andebol, Portugal vai jogar a ronda preliminar em Munique, procurando chegar à ronda principal, como conseguiu em 2020, quando alcançou o sexto lugar, a sua melhor classificação de sempre.

A equipa portuguesa vai encontrar pela sexta vez a seleção da Dinamarca, campeã europeia em 2012, e ainda procura o primeiro triunfo, depois de cinco derrotas, a última das quais nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Portugal não encontra a República Checa desde 2009, na qualificação para o Euro2010, altura em que conseguiu a segunda vitória em cinco encontros, depois do triunfo no Mundial2001, no segundo jogo entre as duas equipas.

A fazer a sua estreia em Europeus, a Grécia, em teoria a equipa mais fácil do Grupo F, nunca defrontou Portugal.

A seleção portuguesa estreia-se frente à Grécia em 11 de janeiro de 2024, e defronta dois dias depois a República Checa, fechando a ronda preliminar em 15 de janeiro, com a Dinamarca.

A Suécia, atual campeã europeia e recordista de títulos, ficou integrada no Grupo E, juntamente com Países Baixos, Bósnia-Herzegovina e Geórgia.

Apenas uma ‘poule’ tem duas antigas campeãs europeias, com a anfitriã Alemanha e a França a estarem no Grupo A, tal como Macedónia do Norte e Suíça.

As duas primeiras equipas das 'poules' qualificam-se para a ronda principal do Euro2024 de andebol, que se disputa de 10 a 28 de janeiro de 2024, na Alemanha, sendo a primeira vez que um Europeu com 24 equipas é jogado em apenas um país.

Composição dos grupos do Euro2024:

- Grupo A (Düsseldorf e Berlim): França, Alemanha, Macedónia do Norte, Suíça.

- Grupo B (Mannheim): Espanha, Áustria, Croácia, Roménia.

- Grupo C (Munique): Islândia, Hungria, Sérvia, Montenegro.

- Grupo D (Berlim): Noruega, Eslovénia, Polónia, Ilhas Faroé.

- Grupo E (Mannheim): Suécia, Países Baixos, Bósnia-Herzegovina, Geórgia.

- Grupo F (Munique): Dinamarca, Portugal, República Checa, Grécia.