Dérbi lisboeta adiado na final da Champions de futsal: Benfica perde com o Palma, o adversário do Sporting no derradeiro jogo

O Benfica falhou a final da Liga dos Campeões de futsal, ao perder na sexta-feira à noite com os espanhóis do Palma por 4-3, falhando assim a decisão de domingo com o Sporting, em Palma de Maiorca, Espanha.

Num encontro em que entrou mal e em que esteve a perder por 3-0, devido aos golos dos ex-benfiquistas Hossein Tayebi (2 e 18 minutos) e Mancuso (5), o Benfica, vencedor da edição de 2009/10, recuperou para 3-2, com os tentos de Chishkala (19) e Leo Gugiel (21), voltou a dois de desvantagem depois do golo de Cainan (22), mas voltou à diferença mínima através de Gonçalo Sobral (25).

A fase final do encontro foi intensa e os encarnados desperdiçaram diversas oportunidades para levarem o jogo pelo menos a prolongamento, tendo o último lance sido mesmo decisivo, quando as águias meteram a bola na baliza, por Arthur, mas a equipa de arbitragem invalidou o lance, por já ter sido esgotado o tempo antes da bola entrar.

Horas antes, o Sporting tinha assegurado a sua sétima final, ao golear os belgas do Anderlecht por 7-1, na primeira meia-final da competição.

Os leões vão tentar assim chegar ao seu terceiro troféu na prova, depois das conquistas nas épocas de 2018/19 e 2020/21, tendo ainda marcado presença no jogo decisivo em mais quatro ocasiões (2010/11, 2016/17, 2017/18 e 2021/22).

Na final, agendada para as 19h00 de domingo, o Sporting vai medir forças com o Palma Futsal, que se estreia em finais.