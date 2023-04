Benfica conquista Taça de Portugal de basquetebol pela 23.ª vez

O Benfica conquistou a Taça de Portugal de basquetebol pela 23.ª vez, ao vencer na final da edição 2022/23 o Imortal por 75-74, no Pavilhão Municipal de Sines.

A formação lisboeta, que ao intervalo já vencia por 43-35, somou o primeiro triunfo na prova desde 2016/17, num jogo decidido por um lance livre de Tony Douglas, a 5,9 segundos do fim.

Desta forma, o Benfica, que afastou o FC Porto nos oitavos de final e o Sporting nas meias-finais, reforçou a liderança do ranking da prova, com 23 troféus, contra 14 do dragões e oito dos leões, vencedores em 2019/20, 2020/21 e 2021/22.