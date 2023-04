Empurrões, agressões e outros confrontos físicos: jogo da Euroliga de basquetebol entre Real Madrid e Partizan acaba em batalha campal

O jogo da Euroliga de basquetebol entre Real Madrid e Partizan acabou com uma ‘batalha campal’, na capital madrilena, que levou os árbitros, entre eles o português Fernando Rocha, a terminar o encontro antes do final.

Com 1.40 minutos para jogar no segundo embate dos quartos de final dos play-offs, e com o Partizan, que já tinha triunfado no primeiro por 89-87, a ganhar por 15 pontos (95-80), o base ‘merengue’ fez uma falta muito dura, de frustração, completamente desnecessária, sobre o norte-americano Kevin Punter.

O jogador do conjunto sérvio não conseguiu ‘segurar-se’ e ‘cresceu’ para Llull, que tinha sido imediatamente sancionado com uma falta anti-desportiva, dando-se início a uma série de confrontos físicos entre os jogadores das duas equipas, que incluiu a entrada em campo de quase todos os suplentes e respetivos ‘staffs’.

A ‘batalha’ durou alguns minutos e teve como ‘ponto alto’ uma ação do francês Guerschon Yabusele, do Real Madrid, que apanhou por trás o norte-americano Dante Exum e projetou-o violentamente contra o chão, saindo, depois, ‘enfurecido’ do campo.

Punter também acertou no ‘merengue’ Dzanan Musa, numa cena de ‘filme’ que os três árbitros estiveram demoradamente a ver, no vídeo, dando por encerrado o encontro, face à entrada em campo de praticamente todos os jogadores durante os confrontos, sendo assim todos desclassificados.

“Não sei o que posso dizer. Está nas mãos dos árbitros e da Euroliga. Creio que o aconteceu não é bom para o basket, nem para a imagem do Real Madrid e do Partizan. Isto não pode acontecer nunca mais”, disse o sérvio Zeljko Obradovic, treinador do Partizan, vencedor de nove Euroligas e ex-técnico do Real.

Aparentemente, o Partizan vence o encontro por 95-80 e fica a liderar a série por 2-0, colocando-se a um triunfo da ‘final four’, sendo que terá, tudo indica, dois ‘match points’ em casa, o primeiro já na terça-feira.

Face aos acontecimentos de hoje, vários jogadores poderão ser castigados, prevendo-se um ambiente bem ‘quentinho’ em Belgrado.

Enquanto houve jogo, o Partizan deu um grande ‘banho de bola’ ao Real Madrid, liderado por 19 pontos de Exum, que saiu lesionado, provavelmente face à ação de Yabusele, 16 de James Nunnally, 15 de Zach Leday e 14 de Kevin Punter.

Na formação da casa, o melhor foi o veterano Rudy Fernández, de 38 anos, que marcou 16 pontos e, na ‘batalha final’, também surgiu como o mais calmo, tentando apaziguar o ambiente, em claro contraste com Sergio Llull, o iniciador de toda a confusão.