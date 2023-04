Jon Rahm vence o Masters de Augusta em golfe

Jon Rahm tornou-se no quarto espanhol a vencer o Masters de golfe, em Augusta, reeditando, no domingo, os feitos de Severiano Ballesteros, José María Olazábal e Sergio Garcia.

O terceiro classificado do ranking mundial, de 28 anos, vestiu a jaqueta verde, símbolo de vitória no primeiro ‘major’ do ano ao triunfo no US Open em 2021, ao concluir um torneio muito afetado pelo mau tempo com 276 pancadas, 12 abaixo do par, tornando-se no quarto espanhol a vencer o Masters, depois dos triunfos de Severiano Ballesteros, em 1980 e 1983, José María Olazábal, em 1994 e 1999, e Sergio Garcia, em 2017.

Jon Rahm esteve sempre entre os primeiros classificados do torneio, mas só se destacou no domingo, dia ‘maratona’ em que foi finalizado o torneio e disputado o remanescente da terceira volta, face à interrupção de sábado, assumindo, a partir de segunda-feira, a liderança do ranking, ao destronar o seu antecessor no Masters, o norte-americano Scottie Scheffler.

O espanhol concluiu a quarta e última volta em 69 pancadas, três abaixo do par, depois de a ter iniciado a duas pancadas do norte-americano Brooks Koepka, que terminou a terceira volta no primeiro lugar que ocupou desde quinta-feira, primeiro com a companhia de Rahm e do norueguês Viktor Hovland, depois isolado.

Koepka, vencedor do PGA Championship, em 2018 e 2019, e do US Open, em 2017 e 2018, teve um domingo infeliz, completando a terceira volta em 73 pancadas e a quarta em 75.

Totalizou 280 golpes, menos oito do que o par, e foi alcançado pelo seu compatriota Phil Mickelson, que procurava o seu quarto Masters depois dos triunfos em 2004, 2006 e 2019 e o sétimo ‘major’ – venceu ainda o US Open em 2013 e o PGA em 2005 e 2021 – e cumpriu os últimos 18 buracos em menos 10 pancadas (65).

Entre os quartos classificados ficaram mais dois antigos campeões no Augusta National, casos dos norte-americanos Patrick Reed e Jordan Spieth, que repartiram esta classificação com o compatriota Russell Henley, numa edição em que se destacou o jovem amador Sam Bennet, ao terminar no 16.º posto, com 286, duas abaixo do par.

E, apesar do abandono já durante a terceira volta, este domingo, o norte-americano Tiger Woods, de 47 anos, já tinha feito história no Augusta National, ao conseguir passar o cut, objetivo que alcança pela 23.ª vez consecutiva, desde 1997, em outras tantas participações.

Woods, que soma 15 majors, incluindo cinco Masters (1997, 2001, 2002, 2005 e 2019), igualou o recorde de Gary Player (1959/1982) e Fred Copules (1983/2007), que também passaram por 23 vezes consecutivas o cut.