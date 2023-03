Novo feito, novo bilhete para Paris: Diogo Ribeiro fixa recorde nacional nos 100 metros livres e assegura outra qualificação para Jogos 2024

Os nacionais de natação, que decorrem no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal até 2 de abril, estão a ter Diogo Ribeiro como figura principal. Um dia depois de o jovem de 18 anos ter batido o recorde nacional dos 50 metros livres, tornado-se no primeiro atleta nacional a assegurar qualificação para os Jogos Olímpicos de 2024, o nadador do Benfica repetiu a dose, mas no dobro da distância.

Nos 100 metros livres, Diogo Ribeiro concluiu a prova em 48,01 segundos, novo máximo nacional e marca que lhe permitirá estar, também, nesta prova nos Jogos de Paris. O adolescente melhora o seu próprio registo, de 48,52 segundos, registados no Europeu de Roma, em 2022. No ano passado, na capital italiana, Diogo Ribeiro saltou definitivamente para a ribalta ao ganhar uma medalha de bronze, mas nos 50 metros mariposa.

Diogo Ribeiro, que ainda nadará nos 100 metros mariposa nos nacionais, já tem dois bilhetes assegurados para Paris 2024, que decorrerá de 26 de julho a 11 de agosto. Olhando a Tóquio 2020, o registo logrado pelo jovem nos 100 metros livres permitir-lhe-ia estar na final. Olhando para essa corrida de atribuição de medalhas, os 48,01 segundos de Diogo Ribeiro valeriam para ser sétimo, à frente de um tal David Popovici, que fez 48,04 segundos. Entretanto, o prodígio romeno, de setembro de 2004 — o português é de outubro —, já nadou os 100 metros livres em 46,86 segundos, atual recorde mundial.

Depois de ter atingido a melhor marca nacional nos 50 metros livres, Diogo Ribeiro disse estar “em grande forma”, com “boas sensações na água”. Tendo os Mundiais do Japão, de 14 a 30 de julho, como grande horizonte próximo, o português está feliz por “já ter despachados os mínimos” para Paris e garante ser um “sentimento único” ter-se tornado no primeiro atleta nacional a garantir presença nos Jogos de 2024.