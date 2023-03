Diogo Ribeiro bate recorde nacional nos 50 metros livres e garante presença nos Jogos Olímpicos 2024

Nos campeonatos nacionais que natação que decorrem no Funchal, Diogo Ribeiro bateu o recorde nacional dos 50 metros livres, com uma marca que lhe permite garantir, desde já, mínimos para os Jogos Olímpicos 2024 e os Mundiais deste ano, no Japão. Com um tempo de 21,87 segundos, o nadador de 18 anos melhorou o anterior máximo, da autoria de Miguel Nascimento, que nadou a distância em 21,90 segundos a 30 de setembro de 2022.

Diogo Ribeiro é, assim, o primeiro atleta nacional a garantir a presença nos Jogos que se realizarão, de 26 de julho a 11 de agosto de 2024, em Paris. O ainda adolescente dá, assim, sequência ao destaque obtido no ano passado, quando ganhou um bronze nos Europeus sénior de natação e brilhou ainda mais nos Mundiais juniores, com três medalhas de ouro, uma delas com recorde mundial.

O nadador do Benfica ficou à frente do ucraniano Andrii Govorov, recordista mundial dos 50 metros mariposa que compete pelo Vitória SC e que, com 21,98 segundos, também fez o mínimo para os Mundiais de Fukuoka, de 14 a 30 de julho. Em terceiro, com 21,99, a três centésimos dos mínimos olímpicos, mas com bilhete assegurado para o Japão, ficou Miguel Nascimento, também do Benfica.

Os nacionais de natação decorrem no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, terminando a 2 de abril.