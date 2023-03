Com 76% de incapacidade, Alex Roca fez os 42 quilómetros da Maratona de Barcelona e quer “converter os preconceitos em esperança”

O lema no pensamento é o mesmo que foi costurado como título do seu livro – “O limite és tu que o impões”. Quando tinha apenas seis meses, a Alex Roca Campillo foi-lhe diagnosticada uma doença que lhe causou paralisia cerebral. O corpo, obediente ao oráculo que mora na sua cabeça, foi castigado de tal maneira que ficou com 76% de incapacidade física.

Os médicos não adivinharam qualquer final feliz, temiam até um estado vegetativo se sobrevivesse. “Alucinaram” com a andadura desta história. “O desporto é muito importante na minha vida, ajudou-me a colocar objetivos e a superar-me a mim mesmo”, explicava no resumo do tal livro. Este domingo, este homem de 32 anos que já concluiu provas de triatlo e outras vertentes, terminou a Maratona de Barcelona, a mesma que fizera pela metade em 2019 e 2022, tal como as de Nova Iorque e Miami.

“Fiz história!”, gritava o texto na sua conta de Twitter. “A primeira pessoa do mundo com 76% de incapacidade a conseguir terminar uma maratona: 42.195 quilómetros”. Os emojis usados mostram punhos erguidos, como quem reivindica algo, como quem celebra a vida. Talvez este feito seja como o que partilha no livro: “uma bomba de autoestima”. Afinal, para além de ter “encontrado e saltado muitas barreiras”, trata-se de alguém que é um exemplo de amor à vida. O “esforço” é uma palavra a que recorre para explicar uma vitória de cada vez.

A poucos dias da prova, Alex Roca publicou um tweet com um vídeo onde aparecia também Carles Puyol, o antigo capitão do Barcelona. “Faltam 4 dias para fazer história!”, avisou então. “O meu corpo é uma mistura de medo, ilusión, motivação, orgulho pelo trabalho feito e nervos e mais nervos. Necessito de todos na meta. Necessito da vossa força, o vosso apoio e quero que façamos história juntos”.

A prova foi terminada em 5 horas 54 minutos e 36 segundos. A banda sonora era mítica “Now we are free”, de Enya, a tal canção que se ouve no “Gladiador”, e ainda palavras de ordem para incentivar o espanhol, mais as inevitáveis e gloriosas palmas, certamente de admiração e saídas das mãos de quem gostaria que o vento que provocam empurrasse Alex Roca mais e mais para a frente. Cruzada a meta, a fronteira que transformam homens vulgares em imortais, o atleta deixou o corpo cair no chão, gritou mudamente e cerrou os punhos.

“Isto foi possível graças a toda a minha equipa”, continuava o tweet. “Obrigado a todos os que me apoiaram, não tenho palavras”. E seguiu-se mais um emoji: um coração feito com as mãos.

Alex Roca, que também é embaixador da Fundação FC Barcelona, viu a tal doença afetar-lhe severamente a mobilidade nos braços e pernas, sobretudo o lado esquerdo (já foi operado duas vezes ao pé esquerdo). Comunica através da língua gestual. Ao ter contrariado as probabilidades e os relatórios médicos, tornou-se numa referência no que toca a superação, por isso dá inúmeras palestras sobre o tema e também, naturalmente, sobre as suas experiências. E faz essas partilhas também por outro motivo: “Para converter os preconceitos em esperança”.

Na ressaca do feito na Maratona de Barcelona, o catalão admitiu estar de rastos: “Estou muito contente e agradecido, estou muito impactado com o eco que isto teve. E também muito cansado, custa-me muito caminhar”.