Patrícia Mamona na final do triplo salto nos Europeus de Atletismo

A portuguesa Patrícia Mamona assegurou esta sexta-feira a presença na final do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, onde vai defender o título conquistado em Torun2021.

Com 14,09 metros, a um centímetro da marca de qualificação direta, na sua primeira tentativa, a vice-campeã olímpica, de 34 anos, avançou para a final, marcada para sábado, a partir das 19h50 locais (16h50 em Lisboa).

Mamona terminou a qualificação na segunda posição, com os mesmos 14,09 da turca Tugba Damismaz, depois de um salto nulo e de ter abdicado a sua terceira tentativa.

A recordista nacional, com os 14,53 metros que lhe valeram o cetro europeu há dois anos, está a disputar os seus sextos Europeus 'indoor', tornando-se na segunda portuguesa com mais presenças, apenas superada pelo antigo velocista Luís Cunha, que esteve em sete, entre 1985 e 1992 -- entre 1985 e 1990 foram disputados todos os anos.

A atleta do Sporting chegou a Istambul no primeiro lugar do ranking entre as inscritas e com a melhor marca europeia do ano, em igualdade com a ucraniana ausente Maryna Bekh-Romanchuk, com os 14,41 alcançados nos Nacionais de clubes, em fevereiro último.