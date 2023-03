Medalha de prata para Catarina Costa no Grand Slam de judo em Tashkent

A judoca portuguesa Catarina Costa alcançou a medalha de prata no Grand Slam de Tashkent, onde deixou escapar no último segundo do combate com a sérvia Andrea Stojadinov uma vantagem de waza-ari.

Catarina Costa, 11.ª do ranking de -48 kg e que partia como favorita na categoria mais leve feminina, nunca tinha perdido, em três combates disputados, com esta adversária sérvia, 28.ª do mundo.

Na final no Grand Slam de Tashkent, a judoca de Coimbra esteve quase sempre por cima do combate, mas uma distração no último segundo dos quatro minutos de combate permitiu a Stojadinov empatar e forçar o golden score, período em que viria a vencer.

Antes, a portuguesa, isenta na primeira ronda, tinha feito um percurso sem mácula, com vitórias frente à espanhola Gemma Gomez Antona (54.ª), a turca Tugce Beder (35.ª) e, já nas meias-finais, a chinesa Wenna Zhuang, Chn (119.ª).

A medalha de prata de permite a Catarina Costa juntar mais 350 pontos – a corrida à qualificação ainda conta a 50% -, no ranking de apuramento olímpico, o que lhe dará uma subida na sua categoria e quando ocupa a 15.ª posição (nona direta, excluindo judocas do país anfitrião e da mesma nacionalidade).