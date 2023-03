Pedro Pichardo e Auriol Dongmo defendem os seus títulos europeus. E estes são os horários das provas dos atletas portugueses

Pedro Pablo Pichardo e Auriol Dongmo vão, esta quinta-feira, defender os títulos de campeões europeus em pista coberta nas qualificações do triplo salto e do lançamento do peso, em Istambul, no primeiro dia de competição.

Pichardo, que chega com a melhor marca europeia do ano (17,12 metros), e Dongmo, segunda (19,24) a um centímetro da neerlandesa Jessica Schilder, conquistaram as medalhas de ouro na última edição dos Europeus indoor, em Torun 2021, e chegam à Turquia como potenciais candidatos a nova vitória.

O campeão olímpico, mundial e europeu ao ar livre no triplo, inicia o concurso às 16h53 em Lisboa, juntamente com Tiago Luís Pereira, que tem a oitava marca do ano entre os presentes (16,48), com a missão de superar 16,70 metros ou ficar entre os oito primeiros, para chegar à final, marcada para sexta-feira.

O lançamento do peso feminino inicia-se pouco depois, a partir das 17h40, com Dongmo, campeã do mundo em pista coberta, a competir juntamente com as compatriotas Jessica Inchude, quinta entre as presentes (18,47), e Eliana Bandeira, nona (17,97). A marca de qualificação é 18,50 metros.

A participação portuguesa vai ser inaugurada por José Carlos Pinto, na segunda série das eliminatórias dos 800 metros, antes de a também estreante Patrícia Silva alinhar na quarta série da mesma distância, enquanto Francisco Belo disputa a qualificação no lançamento do peso, procurando os 18,50 metros da qualificação direta ou um dos oito melhores registos, depois de ter sido quarto em 2021.

A jornada lusa encerra com o meio-fundo e a presença de Mariana Machado na primeira série das eliminatórias dos 3.000 metros, às 20:30 (17:30), e de Isaac Nader, igualmente na primeira corrida da qualificação nos 1.500 metros.

A 37.ª edição dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta decorrem entre hoje e domingo, na Ataköy Arena, em Istambul, na Turquia.

Programa dos atletas portugueses:

16h07: José Carlos Pinto no 800 metros masculino (eliminatórias)

16h12: Francisco Belo no Lançamento do peso masculino (eliminatórias)

16h53: Pedro Pichardo e Tiago Luís Pereira no triplo salto masculino (eliminatórias)

16h40: Patrícia Silva nos 800 metros feminino (eliminatórias)

17h30: Mariana Machado nos 3.000 metros feminino (eliminatórias)

17h40: Auriol Dongmo, Jessica Inchude e Eliana Bandeira no lançamento do peso feminino (eliminatórias)

18h05: Isaac Nader nos 1.500 metros masculino (eliminatórias)