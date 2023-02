Filipa Martins ganha medalha de bronze na Taça do Mundo de ginástica artística

A ginasta olímpica portuguesa Filipa Martins conseguiu, este domingo, a medalha de bronze na final de trave da Taça do Mundo de artística em Cottbus, na Alemanha, no regresso à competição após lesão.

Sem competir há muito enquanto debelava problemas físicos, a ginasta lusa logrou hoje 13,133 pontos, na final do aparelho, conseguindo o terceiro lugar no arranque da Taça do Mundo.

Acima, só a japonesa Mana Okamura, ouro com 14,133, e outra nipónica, Urrara Ashikawa, segunda com 14,066.

Antes, nos primeiros dias de prova, a atleta olímpica tinha assegurado a final de trave com 13,000, numa qualificação em que Mariana Parente foi 13.ª, o melhor resultado da jovem, que tinha sido 20.ª m solo.

Em masculinos, Guilherme Campos conseguiu o 30.º registo na barra fixa, depois de Filipa Martins já ter conseguido o 17.º posto em paralelas assimétricas, em que Parente foi 25.ª.

Campos e Marcelo Marques ficaram em 23.º e 24.º em solo, respetivamente, com Marques a ser de novo 24.º em cavalo com arções.