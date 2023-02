Benfica diz que equipa de andebol feminino foi vítima de “insultos, intimidações físicas e agressões”

O Benfica lamentou este domingo os alegados incidentes ocorridos na deslocação da equipa feminina de andebol a São Pedro do Sul, anunciando que “irá tomar as devidas diligências desportivas e criminais junto das entidades competentes”.

“Face ao comportamento inqualificável do diretor de campo da Academia Andebol São Pedro do Sul e à prepotência e inoperância do delegado ao jogo, o Benfica irá tomar as devidas diligências desportivas e criminais junto das entidades competentes, relativamente a estes dois elementos. O que aconteceu não pode ficar impune!”, refere o Benfica em comunicado.

Além de denunciar os alegados “insultos, intimidações físicas e agressões a diversos elementos” da equipa, o Benfica salienta que as competições do desporto feminino “têm de ter organizações cada vez mais à altura das mesmas”.

O Benfica, que lidera o campeonato nacional de andebol feminino, venceu no sábado o encontro com a Academia Andebol São Pedro do Sul por 36-33.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica lamenta os incidentes ocorridos na deslocação deste último sábado da nossa equipa feminina de andebol a São Pedro do Sul. Foi um desafio em que não estiveram reunidas as condições de segurança, com insultos, intimidações físicas e agressões a diversos elementos da nossa equipa.



Face ao comportamento inqualificável do diretor de campo da Academia Andebol São Pedro do Sul e à prepotência e inoperância do delegado ao jogo, o Sport Lisboa e Benfica irá tomar as devidas diligências desportivas e criminais junto das entidades competentes, relativamente a estes dois elementos. O que aconteceu não pode ficar impune!



As competições do desporto feminino têm de ter organizações cada vez mais à altura das mesmas, pelo que o SL Benfica pugnará para que todos os intervenientes possam ir no sentido de ter um papel ativo na evolução da atividade desportiva feminina no nosso País.



Realçar, por fim, a superação e a coragem demonstradas pelas nossas atletas perante o ambiente extremamente adverso que encontraram, conseguindo uma reviravolta fantástica e a consequente vitória, por 33-36. Ninguém nos retirará a ambição de conquistar o Bicampeonato Nacional!"