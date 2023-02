Um dos melhores andebolistas de sempre vai fazer uma pausa. Motivo: “Sintomas de stress”

O dinamarquês Mikkel Hansen, tricampeão mundial e três vezes considerado melhor andebolista mundial do ano, vai fazer uma interrupção na carreira por tempo indeterminado, devido a “sintomas de stress”, anunciou esta quarta-feira o Aalborg, clube do lateral.

“Mikkel Hansen informou que está com sintomas de stress. É uma reação a um ano extraordinariamente duro”, indicou o líder do campeonato dinamarquês, sem revelar o tempo que Hansen estará afastado da competição.

O lateral, de 35 anos, que já foi considerado melhor andebolista mundial do ano por três vezes (2011, 2015 e 2018), ingressou esta época no Aalborg, após 10 temporadas no Paris Saint-Germain, tendo conquistado no mês passado o terceiro título mundial pela Dinamarca, ao vencer a França na final.

“Após o regresso do Mundial, percebemos que se estava a aproximar do limite e, juntos, fizemos a escolha certa, que consiste em dar o tempo necessário para o Mikkel [Hansen] recuperar”, assinalou o clube dinamarquês.