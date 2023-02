A estreia de Gareth Bale nos grandes palcos do golf terminou com um 16.º lugar. E, no final, foi outro o desportista a brilhar

“Not fair!”, ou em português qualquer coisa como “não é justo”, foi um dos comentários que mais se ouviu nos últimos dias no AT&T Pebble Beach Pro-AM cada vez que Gareth Bale puxava o taco cá atrás e iniciava mais uma ronda da prova do PGA Tour. No Pro-AM, não profissionais com jeito para o golfe, como é o caso do antigo futebolista, juntam-se a golfistas registados assim mesmo nas finanças e o nome do vencedor de cinco Liga dos Campeões, recentemente retirado, era o mais sumarento. A habilidade de Bale para o golfe é tanta que muitos foram os que se impressionaram com as suas pancadas, não é justo, gritaram alguns, como se queixando da não proporcional distribuição de talento em matéria de desporto. Bale, pelos vistos, junta em si queda superlativa para mais do que um, depois de uma carreira no futebol que poderia ter sido gigantesca e acabou por ser apenas muito boa.

Mas não se pode dizer que a estreia em grandes palcos tenha sido muito feliz para o galês. A fazer parelha com o profissional norte-americano Joseph Bramlett, Bale terminou o AT&T Pebble Beach Pro-AM, na Califórnia, entre os 16.º classificados, 16 pancadas abaixo do par. A prova foi encurtada para 54 buracos devido ao mau tempo, dando ao antigo futebolista do Tottenham e Real Madrid menos tempo para mostrar as suas qualidades.

Ainda assim, Gareth Bale, cujo swing deixou de queixo caído até os profissionais, sublinhou que “as últimas semanas foram fantásticas”.

“Ver as pessoas a elogiar o meu jogo é incrível”, disse ainda o antigo atacante, que, em jeito de brincadeira, lamentou que esses encómios tenham “colocado demasiada pressão” em cima dos seus ombros.

Curiosamente, apesar de tanto se falar de Gareth Bale, foi outro futebolista, mas não do mesmo tipo, a vencer o Pro-AM do AT&T Pebble Beach: Aaron Rodgers, quarterback dos Green Bay Packers da NFL, para quem a precisão já é o pão de cada dia. O jogador dos Packers, em conjunto com o profissional canadiano Ben Silverman, terminou a competição com 26 pancadas abaixo do par. O antigo basquetebolista espanhol Pau Gasol foi outro dos desportistas ou ex-desportistas a mostrar os seus dotes nos greens californianos.